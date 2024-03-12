«Яндекс» создаст свой аналог Tinder

13 марта 2024 в 06:22 Размер текста - 17 +

Яндекс пытается занять нишу онлайн-знакомств Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU «Яндекс» работает над запуском собственного приложения для онлайн-знакомств, аналогичного Tinder, под названием «Яндекс мэтч». Это следует из описания тестовых заданий для UX/UI-дизайнеров по созданию дизайна сервиса. «Основной упор сервиса делается на совпадение по интересам (максимальный мэтч)», — приводит часть описания задания газета «Ведомости». Общий дизайн должен поддерживать стиль «Яндекса», при этом сам сервис сможет анализировать информацию из всех продуктов «Яндекса», которые есть у пользователя. Одним из условий нового сервиса знакомств будут платные услуги, позволяющие увеличить вероятность обнаружения подходящей пары. Приложение должно иметь как мобильную, так и версию для компьютера. Приложение для онлайн-знакомств Tinder ушло из России летом 2023 года, рассказывает RT. Аналогичное приложение Badoo ограничило доступ для жителей России и Белоруссии еще раньше в апреле 2022 года.

«Яндекс» работает над запуском собственного приложения для онлайн-знакомств, аналогичного Tinder, под названием «Яндекс мэтч». Это следует из описания тестовых заданий для UX/UI-дизайнеров по созданию дизайна сервиса. «Основной упор сервиса делается на совпадение по интересам (максимальный мэтч)», — приводит часть описания задания газета «Ведомости». Общий дизайн должен поддерживать стиль «Яндекса», при этом сам сервис сможет анализировать информацию из всех продуктов «Яндекса», которые есть у пользователя. Одним из условий нового сервиса знакомств будут платные услуги, позволяющие увеличить вероятность обнаружения подходящей пары. Приложение должно иметь как мобильную, так и версию для компьютера. Приложение для онлайн-знакомств Tinder ушло из России летом 2023 года, рассказывает RT. Аналогичное приложение Badoo ограничило доступ для жителей России и Белоруссии еще раньше в апреле 2022 года.