12 марта 2024

«Яндекс» создаст свой аналог Tinder

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
яндекс, медицина, разное. Москва, яндекс, логотип
Яндекс пытается занять нишу онлайн-знакомств Фото:

«Яндекс» работает над запуском собственного приложения для онлайн-знакомств, аналогичного Tinder, под названием «Яндекс мэтч». Это следует из описания тестовых заданий для UX/UI-дизайнеров по созданию дизайна сервиса.

«Основной упор сервиса делается на совпадение по интересам (максимальный мэтч)», — приводит часть описания задания газета «Ведомости». Общий дизайн должен поддерживать стиль «Яндекса», при этом сам сервис сможет анализировать информацию из всех продуктов «Яндекса», которые есть у пользователя.

Одним из условий нового сервиса знакомств будут платные услуги, позволяющие увеличить вероятность обнаружения подходящей пары. Приложение должно иметь как мобильную, так и версию для компьютера.

Приложение для онлайн-знакомств Tinder ушло из России летом 2023 года, рассказывает RT. Аналогичное приложение Badoo ограничило доступ для жителей России и Белоруссии еще раньше в апреле 2022 года.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«Яндекс» работает над запуском собственного приложения для онлайн-знакомств, аналогичного Tinder, под названием «Яндекс мэтч». Это следует из описания тестовых заданий для UX/UI-дизайнеров по созданию дизайна сервиса. «Основной упор сервиса делается на совпадение по интересам (максимальный мэтч)», — приводит часть описания задания газета «Ведомости». Общий дизайн должен поддерживать стиль «Яндекса», при этом сам сервис сможет анализировать информацию из всех продуктов «Яндекса», которые есть у пользователя. Одним из условий нового сервиса знакомств будут платные услуги, позволяющие увеличить вероятность обнаружения подходящей пары. Приложение должно иметь как мобильную, так и версию для компьютера. Приложение для онлайн-знакомств Tinder ушло из России летом 2023 года, рассказывает RT. Аналогичное приложение Badoo ограничило доступ для жителей России и Белоруссии еще раньше в апреле 2022 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...