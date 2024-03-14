В Нижневартовске закрылся популярный итальянский ресторан

14 марта 2024 в 17:58 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске закрылся итальянский ресторан IL Патио Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Популярный итальянский ресторан сети IL Патио закрылся в Нижневартовске (ХМАО). Он располагался в торговом центре «Югра Молл». Ресторан прекратил работу с 11 марта. Об этом URA.RU стало известно от представителя заведения.



«Руководство решило закрыть ресторан. 10 марта мы провели прощальный вечер с детскими мастер-классами», — прокомментировал агентству представитель заведения. Он также уточнил, что на месте IL Патио в «Югра Молле» откроется другое заведение. В более подробном комментарии URA.RU отказали.



Также в Нижневартовске выставили на продажу ресторан паназиатской кухни «Азиатор». Заведение открылось в городе менее года назад. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Популярный итальянский ресторан сети IL Патио закрылся в Нижневартовске (ХМАО). Он располагался в торговом центре «Югра Молл». Ресторан прекратил работу с 11 марта. Об этом URA.RU стало известно от представителя заведения. «Руководство решило закрыть ресторан. 10 марта мы провели прощальный вечер с детскими мастер-классами», — прокомментировал агентству представитель заведения. Он также уточнил, что на месте IL Патио в «Югра Молле» откроется другое заведение. В более подробном комментарии URA.RU отказали. Также в Нижневартовске выставили на продажу ресторан паназиатской кухни «Азиатор». Заведение открылось в городе менее года назад.