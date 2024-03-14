В Нижневартовске закрылся популярный итальянский ресторан

Популярный итальянский ресторан сети IL Патио закрылся в Нижневартовске (ХМАО). Он располагался в торговом центре «Югра Молл». Ресторан прекратил работу с 11 марта. Об этом URA.RU стало известно от представителя заведения.
«Руководство решило закрыть ресторан. 10 марта мы провели прощальный вечер с детскими мастер-классами», — прокомментировал агентству представитель заведения. Он также уточнил, что на месте IL Патио в «Югра Молле» откроется другое заведение. В более подробном комментарии URA.RU отказали.
Также в Нижневартовске выставили на продажу ресторан паназиатской кухни «Азиатор». Заведение открылось в городе менее года назад.
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