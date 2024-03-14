В Нижневартовске закрылся популярный итальянский ресторан

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Ресторан "Сойка" за неделю до открытия. Екатеринбург, столик в ресторане, ресторан сойка
В Нижневартовске закрылся итальянский ресторан IL Патио Фото:

Популярный итальянский ресторан сети IL Патио закрылся в Нижневартовске (ХМАО). Он располагался в торговом центре «Югра Молл». Ресторан прекратил работу с 11 марта. Об этом URA.RU стало известно от представителя заведения.

«Руководство решило закрыть ресторан. 10 марта мы провели прощальный вечер с детскими мастер-классами», — прокомментировал агентству представитель заведения. Он также уточнил, что на месте IL Патио в «Югра Молле» откроется другое заведение. В более подробном комментарии URA.RU отказали.

Также в Нижневартовске выставили на продажу ресторан паназиатской кухни «Азиатор». Заведение открылось в городе менее года назад.

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Популярный итальянский ресторан сети IL Патио закрылся в Нижневартовске (ХМАО). Он располагался в торговом центре «Югра Молл». Ресторан прекратил работу с 11 марта. Об этом URA.RU стало известно от представителя заведения. «Руководство решило закрыть ресторан. 10 марта мы провели прощальный вечер с детскими мастер-классами», — прокомментировал агентству представитель заведения. Он также уточнил, что на месте IL Патио в «Югра Молле» откроется другое заведение. В более подробном комментарии URA.RU отказали. Также в Нижневартовске выставили на продажу ресторан паназиатской кухни «Азиатор». Заведение открылось в городе менее года назад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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