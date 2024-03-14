Двое студентов ВШЭ получили 20 лет колонии за связь с Навальным*

В Москве студентам ВШЕ дали 20 лет колонии за участие в штабе Навального*

14 марта 2024 в 19:38 Размер текста - 17 +

. Фото: Илья Московец © URA.RU В Москве двух студентов ВШЭ Ивана Трофимова и Алину Олехнович приговорили к 3,6 и трем годам колонии соответственно. Молодых людей признали виновными в том, что они состояли в подпольном штабе, организованного Алексеем Навальным (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) Фонда борьбы с коррупцией (ФБК — признан иноагентом, экстремистской организацией и запрещен в России). «Двух студентов ВШЭ <…> приговорили к 3,6 и 3 года лишения свободы соответственно в колонии общего режима по делу об участии в экстремистской организации», — сообщили в пресс-службе Хорошевского суда Москвы. Информацию передает РБК. Молодых людей задержали еще летом 2023 года. Сначала их приговорили к домашнему аресту, однако позже студентов поместили в СИЗО. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве двух студентов ВШЭ Ивана Трофимова и Алину Олехнович приговорили к 3,6 и трем годам колонии соответственно. Молодых людей признали виновными в том, что они состояли в подпольном штабе, организованного Алексеем Навальным (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) Фонда борьбы с коррупцией (ФБК — признан иноагентом, экстремистской организацией и запрещен в России). «Двух студентов ВШЭ <…> приговорили к 3,6 и 3 года лишения свободы соответственно в колонии общего режима по делу об участии в экстремистской организации», — сообщили в пресс-службе Хорошевского суда Москвы. Информацию передает РБК. Молодых людей задержали еще летом 2023 года. Сначала их приговорили к домашнему аресту, однако позже студентов поместили в СИЗО. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов