Двое студентов ВШЭ получили 20 лет колонии за связь с Навальным*

В Москве студентам ВШЕ дали 20 лет колонии за участие в штабе Навального*
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Оглашение приговора Ивану Ергеледжи. Свердловская область, Первоуральск, скамья подсудимых, подсудимый, суд
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В Москве двух студентов ВШЭ Ивана Трофимова и Алину Олехнович приговорили к 3,6 и трем годам колонии соответственно. Молодых людей признали виновными в том, что они состояли в подпольном штабе, организованного Алексеем Навальным (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) Фонда борьбы с коррупцией (ФБК — признан иноагентом, экстремистской организацией и запрещен в России).

«Двух студентов ВШЭ <…> приговорили к 3,6 и 3 года лишения свободы соответственно в колонии общего режима по делу об участии в экстремистской организации», — сообщили в пресс-службе Хорошевского суда Москвы. Информацию передает РБК.

Молодых людей задержали еще летом 2023 года. Сначала их приговорили к домашнему аресту, однако позже студентов поместили в СИЗО.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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В Москве двух студентов ВШЭ Ивана Трофимова и Алину Олехнович приговорили к 3,6 и трем годам колонии соответственно. Молодых людей признали виновными в том, что они состояли в подпольном штабе, организованного Алексеем Навальным (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) Фонда борьбы с коррупцией (ФБК — признан иноагентом, экстремистской организацией и запрещен в России). «Двух студентов ВШЭ <…> приговорили к 3,6 и 3 года лишения свободы соответственно в колонии общего режима по делу об участии в экстремистской организации», — сообщили в пресс-службе Хорошевского суда Москвы. Информацию передает РБК. Молодых людей задержали еще летом 2023 года. Сначала их приговорили к домашнему аресту, однако позже студентов поместили в СИЗО. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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