Двое студентов ВШЭ получили 20 лет колонии за связь с Навальным*

В Москве двух студентов ВШЭ Ивана Трофимова и Алину Олехнович приговорили к 3,6 и трем годам колонии соответственно. Молодых людей признали виновными в том, что они состояли в подпольном штабе, организованного Алексеем Навальным (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) Фонда борьбы с коррупцией (ФБК — признан иноагентом, экстремистской организацией и запрещен в России).
«Двух студентов ВШЭ <…> приговорили к 3,6 и 3 года лишения свободы соответственно в колонии общего режима по делу об участии в экстремистской организации», — сообщили в пресс-службе Хорошевского суда Москвы. Информацию передает РБК.
Молодых людей задержали еще летом 2023 года. Сначала их приговорили к домашнему аресту, однако позже студентов поместили в СИЗО.
*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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