На избирательном участке в Миассе в ходе выборов президента сломался КОИБ

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Выборы 2023. Выборы в ЕГД. Екатеринбург , коиб, выборы, голосование
Голосование продолжается посредством второго КОИБа Фото:

В общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области 15 марта поступил сигнал, что на одном из участков в Миассе, на котором имеется два комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), одно из устройств не работает. Об этом сообщили в Общественной палате региона.

«В соответствии с законодательством РФ, регламентирующим проведение выборов, допускается проведение голосования на избирательном участке на одном устройстве „КОИБ“. Голосование на данном участке идет в штатном режиме через одно действующее устройство „КОИБ“. Неработающее устройство „КОИБ“ региональная техническая служба планирует настроить в ближайшее время», — сообщили в Общественной палате.

Член общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Максим Двойненко сообщил, что комиссия и общественные наблюдатели готовятся на обучении к таким ситуациям. Задача комиссии — оперативно устранить неполадку, задача наблюдателей — зафиксировать факт возобновления работы участка в штатном режиме, что мы и наблюдаем в данной ситуации. Председатель УИК связался с технической службой, ожидает мастера.

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В общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области 15 марта поступил сигнал, что на одном из участков в Миассе, на котором имеется два комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), одно из устройств не работает. Об этом сообщили в Общественной палате региона. «В соответствии с законодательством РФ, регламентирующим проведение выборов, допускается проведение голосования на избирательном участке на одном устройстве „КОИБ“. Голосование на данном участке идет в штатном режиме через одно действующее устройство „КОИБ“. Неработающее устройство „КОИБ“ региональная техническая служба планирует настроить в ближайшее время», — сообщили в Общественной палате. Член общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Максим Двойненко сообщил, что комиссия и общественные наблюдатели готовятся на обучении к таким ситуациям. Задача комиссии — оперативно устранить неполадку, задача наблюдателей — зафиксировать факт возобновления работы участка в штатном режиме, что мы и наблюдаем в данной ситуации. Председатель УИК связался с технической службой, ожидает мастера.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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