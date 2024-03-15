На избирательном участке в Миассе в ходе выборов президента сломался КОИБ

15 марта 2024 в 16:25 Размер текста - 17 +

Голосование продолжается посредством второго КОИБа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области 15 марта поступил сигнал, что на одном из участков в Миассе, на котором имеется два комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), одно из устройств не работает. Об этом сообщили в Общественной палате региона. «В соответствии с законодательством РФ, регламентирующим проведение выборов, допускается проведение голосования на избирательном участке на одном устройстве „КОИБ“. Голосование на данном участке идет в штатном режиме через одно действующее устройство „КОИБ“. Неработающее устройство „КОИБ“ региональная техническая служба планирует настроить в ближайшее время», — сообщили в Общественной палате. Член общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Максим Двойненко сообщил, что комиссия и общественные наблюдатели готовятся на обучении к таким ситуациям. Задача комиссии — оперативно устранить неполадку, задача наблюдателей — зафиксировать факт возобновления работы участка в штатном режиме, что мы и наблюдаем в данной ситуации. Председатель УИК связался с технической службой, ожидает мастера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области 15 марта поступил сигнал, что на одном из участков в Миассе, на котором имеется два комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), одно из устройств не работает. Об этом сообщили в Общественной палате региона. «В соответствии с законодательством РФ, регламентирующим проведение выборов, допускается проведение голосования на избирательном участке на одном устройстве „КОИБ“. Голосование на данном участке идет в штатном режиме через одно действующее устройство „КОИБ“. Неработающее устройство „КОИБ“ региональная техническая служба планирует настроить в ближайшее время», — сообщили в Общественной палате. Член общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Максим Двойненко сообщил, что комиссия и общественные наблюдатели готовятся на обучении к таким ситуациям. Задача комиссии — оперативно устранить неполадку, задача наблюдателей — зафиксировать факт возобновления работы участка в штатном режиме, что мы и наблюдаем в данной ситуации. Председатель УИК связался с технической службой, ожидает мастера.