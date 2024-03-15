Бастрыкин взялся за дело об избиении ребенка в автобусе в Свердловской области

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить инцидент, в котором школьника из Каменска-Уральского (Свердловская область) избили в автобусе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — сказано в сообщении. Свердловские следователи уже организовали проверку.
Мать пострадавшего заявила, что ее сына, который ехал в автобусе №2, избили. По ее словам, в момент избиения у мальчика разбили телефон. Сотрудники полиции Каменска-Уральского также начали проверку, по итогам которой выдвинут процессуальное решение.
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