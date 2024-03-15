Бастрыкин взялся за дело об избиении ребенка в автобусе в Свердловской области

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Дело поставлено в центральном аппарате СКР Фото:

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить инцидент, в котором школьника из Каменска-Уральского (Свердловская область) избили в автобусе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — сказано в сообщении. Свердловские следователи уже организовали проверку.

Мать пострадавшего заявила, что ее сына, который ехал в автобусе №2, избили. По ее словам, в момент избиения у мальчика разбили телефон. Сотрудники полиции Каменска-Уральского также начали проверку, по итогам которой выдвинут процессуальное решение.

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Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить инцидент, в котором школьника из Каменска-Уральского (Свердловская область) избили в автобусе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — сказано в сообщении. Свердловские следователи уже организовали проверку. Мать пострадавшего заявила, что ее сына, который ехал в автобусе №2, избили. По ее словам, в момент избиения у мальчика разбили телефон. Сотрудники полиции Каменска-Уральского также начали проверку, по итогам которой выдвинут процессуальное решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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