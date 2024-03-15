Бастрыкин взялся за дело об избиении ребенка в автобусе в Свердловской области

15 марта 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

Дело поставлено в центральном аппарате СКР Фото: Следственный комитет РФ Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить инцидент, в котором школьника из Каменска-Уральского (Свердловская область) избили в автобусе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — сказано в сообщении. Свердловские следователи уже организовали проверку. Мать пострадавшего заявила, что ее сына, который ехал в автобусе №2, избили. По ее словам, в момент избиения у мальчика разбили телефон. Сотрудники полиции Каменска-Уральского также начали проверку, по итогам которой выдвинут процессуальное решение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить инцидент, в котором школьника из Каменска-Уральского (Свердловская область) избили в автобусе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — сказано в сообщении. Свердловские следователи уже организовали проверку. Мать пострадавшего заявила, что ее сына, который ехал в автобусе №2, избили. По ее словам, в момент избиения у мальчика разбили телефон. Сотрудники полиции Каменска-Уральского также начали проверку, по итогам которой выдвинут процессуальное решение.