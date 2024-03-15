В Пермском крае молодожены пришли на выборы из ЗАГСа. Фото

15 марта 2024 в 19:17 Размер текста - 17 +

Молодожены пришли на участок после регистрации в ЗАГСе Фото: Александр Мамаев © URA.RU Молодожены Вадим и Оксана из Суксунского городского округа (Пермский край) пришли на выборы президента в день свадьбы. Об этом сообщили в группе комитета ЗАГС Пермского края в соцсети «ВКонтакте». «Молодожены из Суксунского округа Вадим и Оксана сразу после церемонии бракосочетания исполнили свой гражданский долг — проголосовали на выборах Президента РФ», — говорится в сообщении. На фотографиях с избирательного участка видно, что Оксана пришла в свадебном платье, а Максим — в костюме. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми на выборы приходил робот. Но ему отказали в возможности отдать свой голос за кандидата. Молодожены пришли на избирательный пункт при параде Фото из группы в соцсети «ВКонтакте» «Комитет ЗАГС Пермского края» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Молодожены Вадим и Оксана из Суксунского городского округа (Пермский край) пришли на выборы президента в день свадьбы. Об этом сообщили в группе комитета ЗАГС Пермского края в соцсети «ВКонтакте». «Молодожены из Суксунского округа Вадим и Оксана сразу после церемонии бракосочетания исполнили свой гражданский долг — проголосовали на выборах Президента РФ», — говорится в сообщении. На фотографиях с избирательного участка видно, что Оксана пришла в свадебном платье, а Максим — в костюме. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми на выборы приходил робот. Но ему отказали в возможности отдать свой голос за кандидата.