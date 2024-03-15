В Пермском крае молодожены пришли на выборы из ЗАГСа. Фото

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Свадебные замки на решетке пешеходного моста в историческом сквере. Екатеринбург, замки, декор, свадьба, любовь
Молодожены пришли на участок после регистрации в ЗАГСе Фото:

Молодожены Вадим и Оксана из Суксунского городского округа (Пермский край) пришли на выборы президента в день свадьбы. Об этом сообщили в группе комитета ЗАГС Пермского края в соцсети «ВКонтакте».

«Молодожены из Суксунского округа Вадим и Оксана сразу после церемонии бракосочетания исполнили свой гражданский долг — проголосовали на выборах Президента РФ», — говорится в сообщении. На фотографиях с избирательного участка видно, что Оксана пришла в свадебном платье, а Максим — в костюме.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми на выборы приходил робот. Но ему отказали в возможности отдать свой голос за кандидата.

Молодожены пришли на избирательный пункт при параде
Молодожены пришли на избирательный пункт при параде

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Молодожены Вадим и Оксана из Суксунского городского округа (Пермский край) пришли на выборы президента в день свадьбы. Об этом сообщили в группе комитета ЗАГС Пермского края в соцсети «ВКонтакте». «Молодожены из Суксунского округа Вадим и Оксана сразу после церемонии бракосочетания исполнили свой гражданский долг — проголосовали на выборах Президента РФ», — говорится в сообщении. На фотографиях с избирательного участка видно, что Оксана пришла в свадебном платье, а Максим — в костюме. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми на выборы приходил робот. Но ему отказали в возможности отдать свой голос за кандидата.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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