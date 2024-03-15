Молодожены Вадим и Оксана из Суксунского городского округа (Пермский край) пришли на выборы президента в день свадьбы. Об этом сообщили в группе комитета ЗАГС Пермского края в соцсети «ВКонтакте».
«Молодожены из Суксунского округа Вадим и Оксана сразу после церемонии бракосочетания исполнили свой гражданский долг — проголосовали на выборах Президента РФ», — говорится в сообщении. На фотографиях с избирательного участка видно, что Оксана пришла в свадебном платье, а Максим — в костюме.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми на выборы приходил робот. Но ему отказали в возможности отдать свой голос за кандидата.
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