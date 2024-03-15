Из-за жесткого ДТП в Нижнем Тагиле закрыли движение по улице. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Ямал, зима, гибдд, дпс, гаи, ямал, трасса, дорога
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, скорой медицинской помощи и МЧС Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 15 марта на улице Космонавтов произошло жесткое ДТП. На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи, спасатели и автоинспекторы. Из-за аварии перекрыта часть дороги, рассказали очевидцы.

«Сегодня, 15 марта, в Нижнем Тагиле на улице Космонавтов произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. На месте аварии сейчас работают все экстренные службы города — сотрудники ГИБДД, МЧС и скорая. Транспортные средства получили серьезные повреждения», — сообщает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

По информации telegram-канала, пострадавшие в аварии получили серьезные травмы. Очевидец, поделившийся видео с места происшествия, сообщил, что дорогу около места аварии перекрыли в обе полосы.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГИБДД Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 15 марта на улице Космонавтов произошло жесткое ДТП. На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи, спасатели и автоинспекторы. Из-за аварии перекрыта часть дороги, рассказали очевидцы. «Сегодня, 15 марта, в Нижнем Тагиле на улице Космонавтов произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. На месте аварии сейчас работают все экстренные службы города — сотрудники ГИБДД, МЧС и скорая. Транспортные средства получили серьезные повреждения», — сообщает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». По информации telegram-канала, пострадавшие в аварии получили серьезные травмы. Очевидец, поделившийся видео с места происшествия, сообщил, что дорогу около места аварии перекрыли в обе полосы. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГИБДД Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...