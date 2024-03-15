В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 15 марта на улице Космонавтов произошло жесткое ДТП. На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи, спасатели и автоинспекторы. Из-за аварии перекрыта часть дороги, рассказали очевидцы.
«Сегодня, 15 марта, в Нижнем Тагиле на улице Космонавтов произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. На месте аварии сейчас работают все экстренные службы города — сотрудники ГИБДД, МЧС и скорая. Транспортные средства получили серьезные повреждения», — сообщает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».
По информации telegram-канала, пострадавшие в аварии получили серьезные травмы. Очевидец, поделившийся видео с места происшествия, сообщил, что дорогу около места аварии перекрыли в обе полосы.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГИБДД Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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