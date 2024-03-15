Происшествия ДТП Из-за жесткого ДТП в Нижнем Тагиле закрыли движение по улице. Видео 15 марта 2024 в 22:36 Размер текста - 17 + На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, скорой медицинской помощи и МЧС Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 15 марта на улице Космонавтов произошло жесткое ДТП. На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи, спасатели и автоинспекторы. Из-за аварии перекрыта часть дороги, рассказали очевидцы. «Сегодня, 15 марта, в Нижнем Тагиле на улице Космонавтов произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. На месте аварии сейчас работают все экстренные службы города — сотрудники ГИБДД, МЧС и скорая. Транспортные средства получили серьезные повреждения», — сообщает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». По информации telegram-канала, пострадавшие в аварии получили серьезные травмы. Очевидец, поделившийся видео с места происшествия, сообщил, что дорогу около места аварии перекрыли в обе полосы. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГИБДД Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 15 марта на улице Космонавтов произошло жесткое ДТП. На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи, спасатели и автоинспекторы. Из-за аварии перекрыта часть дороги, рассказали очевидцы. «Сегодня, 15 марта, в Нижнем Тагиле на улице Космонавтов произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. На месте аварии сейчас работают все экстренные службы города — сотрудники ГИБДД, МЧС и скорая. Транспортные средства получили серьезные повреждения», — сообщает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». По информации telegram-канала, пострадавшие в аварии получили серьезные травмы. Очевидец, поделившийся видео с места происшествия, сообщил, что дорогу около места аварии перекрыли в обе полосы. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГИБДД Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям