В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, вручили сертификат на главный приз викторины — однокомнатную квартиру — жене бойца СВО. Он приезжал домой в отпуск и после голосования на выборах президента России принял участие в розыгрыше призов.
«Мужчину мобилизовали в сентябре 2022 года. Он приезжал в отпуск домой и заодно поучаствовал в викторине, о выигрыше он узнал уже по пути обратно в часть», — пишел telegram-канал «Стальной Магнитогорск».
Подарок за мужа получила супруга Гульсия, которая работает медсестрой. В семье есть маленький ребенок. Как рассказала жена победителя, выигрыш стал для них полной неожиданностью.
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