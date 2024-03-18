В Магнитогорске квартиру выиграл приехавший в отпуск боец СВО. Видео

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Выигрыш квартиры стал для семьи полной неожиданностью Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, вручили сертификат на главный приз викторины — однокомнатную квартиру — жене бойца СВО. Он приезжал домой в отпуск и после голосования на выборах президента России принял участие в розыгрыше призов.

«Мужчину мобилизовали в сентябре 2022 года. Он приезжал в отпуск домой и заодно поучаствовал в викторине, о выигрыше он узнал уже по пути обратно в часть», — пишел telegram-канал «Стальной Магнитогорск».

Подарок за мужа получила супруга Гульсия, которая работает медсестрой. В семье есть маленький ребенок. Как рассказала жена победителя, выигрыш стал для них полной неожиданностью.

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В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, вручили сертификат на главный приз викторины — однокомнатную квартиру — жене бойца СВО. Он приезжал домой в отпуск и после голосования на выборах президента России принял участие в розыгрыше призов. «Мужчину мобилизовали в сентябре 2022 года. Он приезжал в отпуск домой и заодно поучаствовал в викторине, о выигрыше он узнал уже по пути обратно в часть», — пишел telegram-канал «Стальной Магнитогорск». Подарок за мужа получила супруга Гульсия, которая работает медсестрой. В семье есть маленький ребенок. Как рассказала жена победителя, выигрыш стал для них полной неожиданностью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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