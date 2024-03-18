В Магнитогорске квартиру выиграл приехавший в отпуск боец СВО. Видео

18 марта 2024 в 16:26 Размер текста - 17 +

Выигрыш квартиры стал для семьи полной неожиданностью Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, вручили сертификат на главный приз викторины — однокомнатную квартиру — жене бойца СВО. Он приезжал домой в отпуск и после голосования на выборах президента России принял участие в розыгрыше призов. «Мужчину мобилизовали в сентябре 2022 года. Он приезжал в отпуск домой и заодно поучаствовал в викторине, о выигрыше он узнал уже по пути обратно в часть», — пишел telegram-канал «Стальной Магнитогорск». Подарок за мужа получила супруга Гульсия, которая работает медсестрой. В семье есть маленький ребенок. Как рассказала жена победителя, выигрыш стал для них полной неожиданностью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, вручили сертификат на главный приз викторины — однокомнатную квартиру — жене бойца СВО. Он приезжал домой в отпуск и после голосования на выборах президента России принял участие в розыгрыше призов. «Мужчину мобилизовали в сентябре 2022 года. Он приезжал в отпуск домой и заодно поучаствовал в викторине, о выигрыше он узнал уже по пути обратно в часть», — пишел telegram-канал «Стальной Магнитогорск». Подарок за мужа получила супруга Гульсия, которая работает медсестрой. В семье есть маленький ребенок. Как рассказала жена победителя, выигрыш стал для них полной неожиданностью.