Евросоюз снова увеличил военную помощь Киеву на пять млрд евро

Сийярто: ЕС принял решение об оплате поставок оружия Киеву из Фонда мира
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нато.вооружение. техника. stock, оружие, нато, груз, самолет, nato, поставка,  stock, военная помощь
Петер Сийярто отметил, что в ЕС был согласован новый пакет военной помощи Киеву на пять миллиардов евро Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина получит от Евросоюза возможность воспользоваться еще пятью миллиардами евро после расширения фонда мира. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на встрече глав МИД ЕС.

«Сегодня при нашем конструктивном воздержании в окончательной форме приняли решение об увеличении так называемого Европейского фонда мира на пять миллиардов евро», — заявил Петер Сийярто. Его слова приводит РИА Новости. Он напомнил, что из фонда Киев будет получать деньги для поставок оружия.

В январе страны Европейского союза не смогли договориться о сумме новых траншей. Для финансирования Украины был придуман фонд военной помощи. Чтобы он работал, нужна поддержка всех стран ЕС. Против такой схемы выступала Венгрия. Сегодня она воздержалась от голосования.

Также Евросоюз ранее сообщал о планах выделить Украине 50 миллиардов долларов. Часть из этих денег будет получена за счет использования замороженных активов РФ. Средства будут постепенно отсылаться Киеву до 2027 года. Более подробно — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина получит от Евросоюза возможность воспользоваться еще пятью миллиардами евро после расширения фонда мира. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на встрече глав МИД ЕС. «Сегодня при нашем конструктивном воздержании в окончательной форме приняли решение об увеличении так называемого Европейского фонда мира на пять миллиардов евро», — заявил Петер Сийярто. Его слова приводит РИА Новости. Он напомнил, что из фонда Киев будет получать деньги для поставок оружия. В январе страны Европейского союза не смогли договориться о сумме новых траншей. Для финансирования Украины был придуман фонд военной помощи. Чтобы он работал, нужна поддержка всех стран ЕС. Против такой схемы выступала Венгрия. Сегодня она воздержалась от голосования. Также Евросоюз ранее сообщал о планах выделить Украине 50 миллиардов долларов. Часть из этих денег будет получена за счет использования замороженных активов РФ. Средства будут постепенно отсылаться Киеву до 2027 года. Более подробно — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...