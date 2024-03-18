Евросоюз снова увеличил военную помощь Киеву на пять млрд евро

Сийярто: ЕС принял решение об оплате поставок оружия Киеву из Фонда мира

18 марта 2024 в 18:09 Размер текста - 17 +

Петер Сийярто отметил, что в ЕС был согласован новый пакет военной помощи Киеву на пять миллиардов евро Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина получит от Евросоюза возможность воспользоваться еще пятью миллиардами евро после расширения фонда мира. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на встрече глав МИД ЕС. «Сегодня при нашем конструктивном воздержании в окончательной форме приняли решение об увеличении так называемого Европейского фонда мира на пять миллиардов евро», — заявил Петер Сийярто. Его слова приводит РИА Новости. Он напомнил, что из фонда Киев будет получать деньги для поставок оружия. В январе страны Европейского союза не смогли договориться о сумме новых траншей. Для финансирования Украины был придуман фонд военной помощи. Чтобы он работал, нужна поддержка всех стран ЕС. Против такой схемы выступала Венгрия. Сегодня она воздержалась от голосования. Также Евросоюз ранее сообщал о планах выделить Украине 50 миллиардов долларов. Часть из этих денег будет получена за счет использования замороженных активов РФ. Средства будут постепенно отсылаться Киеву до 2027 года. Более подробно — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина получит от Евросоюза возможность воспользоваться еще пятью миллиардами евро после расширения фонда мира. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на встрече глав МИД ЕС. «Сегодня при нашем конструктивном воздержании в окончательной форме приняли решение об увеличении так называемого Европейского фонда мира на пять миллиардов евро», — заявил Петер Сийярто. Его слова приводит РИА Новости. Он напомнил, что из фонда Киев будет получать деньги для поставок оружия. В январе страны Европейского союза не смогли договориться о сумме новых траншей. Для финансирования Украины был придуман фонд военной помощи. Чтобы он работал, нужна поддержка всех стран ЕС. Против такой схемы выступала Венгрия. Сегодня она воздержалась от голосования. Также Евросоюз ранее сообщал о планах выделить Украине 50 миллиардов долларов. Часть из этих денег будет получена за счет использования замороженных активов РФ. Средства будут постепенно отсылаться Киеву до 2027 года. Более подробно — в материале URA.RU.