Евросоюз снова увеличил военную помощь Киеву на пять млрд евро

Украина получит от Евросоюза возможность воспользоваться еще пятью миллиардами евро после расширения фонда мира. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на встрече глав МИД ЕС.
«Сегодня при нашем конструктивном воздержании в окончательной форме приняли решение об увеличении так называемого Европейского фонда мира на пять миллиардов евро», — заявил Петер Сийярто. Его слова приводит РИА Новости. Он напомнил, что из фонда Киев будет получать деньги для поставок оружия.
В январе страны Европейского союза не смогли договориться о сумме новых траншей. Для финансирования Украины был придуман фонд военной помощи. Чтобы он работал, нужна поддержка всех стран ЕС. Против такой схемы выступала Венгрия. Сегодня она воздержалась от голосования.
Также Евросоюз ранее сообщал о планах выделить Украине 50 миллиардов долларов. Часть из этих денег будет получена за счет использования замороженных активов РФ. Средства будут постепенно отсылаться Киеву до 2027 года. Более подробно — в материале URA.RU.
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