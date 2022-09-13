Россию не пригласили на похороны Елизаветы II

Россию, Белоруссию и Мьянму не пригласили на похороны королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает британская газета The Mirror.
«По сообщению источников в британском правительстве, Великобритания не пригласила представителей трех стран на похороны монарха. Это Россия, Белоруссия и Мьянма. Иран будет представлен лишь на уровне посла», — сообщает The Mirror.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что представитель РФ посетит похороны королевы Великобритании. Елизавета II правила страной более 70 лет. Она скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.
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Россию, Белоруссию и Мьянму не пригласили на похороны королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает британская газета The Mirror. «По сообщению источников в британском правительстве, Великобритания не пригласила представителей трех стран на похороны монарха. Это Россия, Белоруссия и Мьянма. Иран будет представлен лишь на уровне посла», — сообщает The Mirror. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что представитель РФ посетит похороны королевы Великобритании. Елизавета II правила страной более 70 лет. Она скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.