Россию не пригласили на похороны Елизаветы II

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мемориал в честь Елизаветы II у посольства Великобритании в Москве. Москва, цветы, английская королева, елизавета II, мемориал
The Mirror: Россию, Белоруссию и Мьянму не пригласили на похороны королевы Великобритании Елизаветы II Фото:
новость из сюжета
Смерть королевы Великобритании Елизаветы II

Россию, Белоруссию и Мьянму не пригласили на похороны королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает британская газета The Mirror.

«По сообщению источников в британском правительстве, Великобритания не пригласила представителей трех стран на похороны монарха. Это Россия, Белоруссия и Мьянма. Иран будет представлен лишь на уровне посла», — сообщает The Mirror.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что представитель РФ посетит похороны королевы Великобритании. Елизавета II правила страной более 70 лет. Она скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Россию, Белоруссию и Мьянму не пригласили на похороны королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает британская газета The Mirror. «По сообщению источников в британском правительстве, Великобритания не пригласила представителей трех стран на похороны монарха. Это Россия, Белоруссия и Мьянма. Иран будет представлен лишь на уровне посла», — сообщает The Mirror. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что представитель РФ посетит похороны королевы Великобритании. Елизавета II правила страной более 70 лет. Она скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...