Букингемский дворец отреагировал на слухи о смерти короля Британии

18 марта 2024 в 17:35 Размер текста - 17 +

Король Британии Карл III занимается своими делами Фото: Министерство обороны Великобритании Король Британии Карл III продолжает свою работу и занимается частными делами. Об этом заявили в Букингемском дворце. «Король Карл III продолжает исполнять рабочие обязанности и заниматься частными делами», — сообщили в Букингемском дворце. Так там прокомментировали слухи о смерти монарха. Ранее российские СМИ сообщили, что король Британии Карл III скончался. Они ссылались на сайт Букингемского дворца, который ничего не говорил по этому поводу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Король Британии Карл III продолжает свою работу и занимается частными делами. Об этом заявили в Букингемском дворце. «Король Карл III продолжает исполнять рабочие обязанности и заниматься частными делами», — сообщили в Букингемском дворце. Так там прокомментировали слухи о смерти монарха. Ранее российские СМИ сообщили, что король Британии Карл III скончался. Они ссылались на сайт Букингемского дворца, который ничего не говорил по этому поводу.