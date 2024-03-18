Букингемский дворец отреагировал на слухи о смерти короля Британии

Король Британии Карл III занимается своими делами
Король Британии Карл III продолжает свою работу и занимается частными делами. Об этом заявили в Букингемском дворце.
«Король Карл III продолжает исполнять рабочие обязанности и заниматься частными делами», — сообщили в Букингемском дворце. Так там прокомментировали слухи о смерти монарха.
Ранее российские СМИ сообщили, что король Британии Карл III скончался. Они ссылались на сайт Букингемского дворца, который ничего не говорил по этому поводу.
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