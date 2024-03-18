Букингемский дворец отреагировал на слухи о смерти короля Британии

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Коронация Карла III. stock. Лондон, карета, король, карл,  stock
Король Британии Карл III занимается своими делами Фото:

Король Британии Карл III продолжает свою работу и занимается частными делами. Об этом заявили в Букингемском дворце.

«Король Карл III продолжает исполнять рабочие обязанности и заниматься частными делами», — сообщили в Букингемском дворце. Так там прокомментировали слухи о смерти монарха.

Ранее российские СМИ сообщили, что король Британии Карл III скончался. Они ссылались на сайт Букингемского дворца, который ничего не говорил по этому поводу.

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Король Британии Карл III продолжает свою работу и занимается частными делами. Об этом заявили в Букингемском дворце. «Король Карл III продолжает исполнять рабочие обязанности и заниматься частными делами», — сообщили в Букингемском дворце. Так там прокомментировали слухи о смерти монарха. Ранее российские СМИ сообщили, что король Британии Карл III скончался. Они ссылались на сайт Букингемского дворца, который ничего не говорил по этому поводу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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