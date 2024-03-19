Из Челябинской области пресекли незаконный вывоз 2,5 тонн фруктов и овощей в Республику Казахстан. Груз в 263 ящиках вернули на территорию России, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.
«Незаконный вывоз 2,5 тонн фруктов и овощей предотвратила мобильная группа Челябинской таможни совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области. В ходе таможенного контроля обнаружено 263 ящика», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
Перевозчик планировал доставить в Казахстан партии томатов, огурцов, грибов и салата. В грузовом автомобиле также находились мандарины, виноград, яблоки, бананы и хурма. Таможенники усмотрели в документах признаки недействительных данных. Информацию передали в Россельхознадзор и вернули транспорт на территорию России.
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