19 марта 2024

Из Челябинской области не дали вывезти 2,5 тонн фруктов и овощей за рубеж. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Киргизия. Чолпон-Ата, овощи, торговля, фрукты, базар, развал, рынок, прилавок, восточный
Продукцию планировали продать, но транспорт вернули на территорию региона Фото:

Из Челябинской области пресекли незаконный вывоз 2,5 тонн фруктов и овощей в Республику Казахстан. Груз в 263 ящиках вернули на территорию России, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.

«Незаконный вывоз 2,5 тонн фруктов и овощей предотвратила мобильная группа Челябинской таможни совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области. В ходе таможенного контроля обнаружено 263 ящика», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Перевозчик планировал доставить в Казахстан партии томатов, огурцов, грибов и салата. В грузовом автомобиле также находились мандарины, виноград, яблоки, бананы и хурма. Таможенники усмотрели в документах признаки недействительных данных. Информацию передали в Россельхознадзор и вернули транспорт на территорию России.

Из региона пытались вывезти 263 ящика фруктов и овощей на продажу в Казахстан
Из региона пытались вывезти 263 ящика фруктов и овощей на продажу в Казахстан

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Из Челябинской области пресекли незаконный вывоз 2,5 тонн фруктов и овощей в Республику Казахстан. Груз в 263 ящиках вернули на территорию России, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. «Незаконный вывоз 2,5 тонн фруктов и овощей предотвратила мобильная группа Челябинской таможни совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области. В ходе таможенного контроля обнаружено 263 ящика», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Перевозчик планировал доставить в Казахстан партии томатов, огурцов, грибов и салата. В грузовом автомобиле также находились мандарины, виноград, яблоки, бананы и хурма. Таможенники усмотрели в документах признаки недействительных данных. Информацию передали в Россельхознадзор и вернули транспорт на территорию России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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