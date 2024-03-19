Общество Из Челябинской области не дали вывезти 2,5 тонн фруктов и овощей за рубеж. Фото 20 марта 2024 в 10:30 Размер текста - 17 + Продукцию планировали продать, но транспорт вернули на территорию региона Фото: Владимир Андреев © URA.RU Из Челябинской области пресекли незаконный вывоз 2,5 тонн фруктов и овощей в Республику Казахстан. Груз в 263 ящиках вернули на территорию России, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. «Незаконный вывоз 2,5 тонн фруктов и овощей предотвратила мобильная группа Челябинской таможни совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области. В ходе таможенного контроля обнаружено 263 ящика», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Перевозчик планировал доставить в Казахстан партии томатов, огурцов, грибов и салата. В грузовом автомобиле также находились мандарины, виноград, яблоки, бананы и хурма. Таможенники усмотрели в документах признаки недействительных данных. Информацию передали в Россельхознадзор и вернули транспорт на территорию России. Из региона пытались вывезти 263 ящика фруктов и овощей на продажу в Казахстан фото: пресс-служба Челябинской таможни Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Из Челябинской области пресекли незаконный вывоз 2,5 тонн фруктов и овощей в Республику Казахстан. Груз в 263 ящиках вернули на территорию России, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. «Незаконный вывоз 2,5 тонн фруктов и овощей предотвратила мобильная группа Челябинской таможни совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области. В ходе таможенного контроля обнаружено 263 ящика», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Перевозчик планировал доставить в Казахстан партии томатов, огурцов, грибов и салата. В грузовом автомобиле также находились мандарины, виноград, яблоки, бананы и хурма. Таможенники усмотрели в документах признаки недействительных данных. Информацию передали в Россельхознадзор и вернули транспорт на территорию России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям