Челябинцы скупают «Евгения Онегина» после новой экранизации

Спрос на роман Александра Пушкина «Евгений Онегин» среди пользователей из Челябинской области на одном из сервисов электронных книг вырос на 83%, а на бумажную версию — на 25%. Продажи романа значительно увеличились после премьеры одноименной картины режиссера Сарика Андреасяна.
«Наиболее популярными цифровыми книгами по количеству проданных экземпляров после премьеры экранизации режиссера Сарика Андреасяна стало само оригинальное произведение, в аудиоформате с озвучкой Виктора Добронравова, а также аудиоспектакль с участием Константина Хабенского», — приводят результаты собственного исследования сервис «Литрес» и книжная сеть «Читай-город».
Также рост зафиксирован и в розничных книжных магазинах Челябинской области. Там покупали «Евгения Онегина» чаще на 25%, причем издание брали активнее в твердом переплете. Для сравнения были взяты продажи за периоды 1—17 марта и 1—17 февраля 2024 года.
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