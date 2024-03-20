20 марта 2024

Челябинцы скупают «Евгения Онегина» после новой экранизации

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Презентация книги Марины Голубицкой "Два писателя, или Ключи от чердака" в книжном магазине Пиотровский, книжный магазин, пиотровский книжный магазин
Новая экранизация подхлестнула интерес челябинцев к покупке известного романа Пушкина Фото:

Спрос на роман Александра Пушкина «Евгений Онегин» среди пользователей из Челябинской области на одном из сервисов электронных книг вырос на 83%, а на бумажную версию — на 25%. Продажи романа значительно увеличились после премьеры одноименной картины режиссера Сарика Андреасяна.

«Наиболее популярными цифровыми книгами по количеству проданных экземпляров после премьеры экранизации режиссера Сарика Андреасяна стало само оригинальное произведение, в аудиоформате с озвучкой Виктора Добронравова, а также аудиоспектакль с участием Константина Хабенского», — приводят результаты собственного исследования сервис «Литрес» и книжная сеть «Читай-город».

Также рост зафиксирован и в розничных книжных магазинах Челябинской области. Там покупали «Евгения Онегина» чаще на 25%, причем издание брали активнее в твердом переплете. Для сравнения были взяты продажи за периоды 1—17 марта и 1—17 февраля 2024 года.

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Спрос на роман Александра Пушкина «Евгений Онегин» среди пользователей из Челябинской области на одном из сервисов электронных книг вырос на 83%, а на бумажную версию — на 25%. Продажи романа значительно увеличились после премьеры одноименной картины режиссера Сарика Андреасяна. «Наиболее популярными цифровыми книгами по количеству проданных экземпляров после премьеры экранизации режиссера Сарика Андреасяна стало само оригинальное произведение, в аудиоформате с озвучкой Виктора Добронравова, а также аудиоспектакль с участием Константина Хабенского», — приводят результаты собственного исследования сервис «Литрес» и книжная сеть «Читай-город». Также рост зафиксирован и в розничных книжных магазинах Челябинской области. Там покупали «Евгения Онегина» чаще на 25%, причем издание брали активнее в твердом переплете. Для сравнения были взяты продажи за периоды 1—17 марта и 1—17 февраля 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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