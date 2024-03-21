После публикации URA.RU челябинским детям-инвалидам выделили места для лечения

© Служба новостей «URA.RU»
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Стационар ЦГКБ №3 на улице Братьев Быковых. Екатеринбург, больничный коридор, больница, инвалидное кресло
В ситуацию вмешался региональный минсоц Фото:

После публикации URA.RU двум приемным детям-инвалидам из Еманжелинска (Челябинская область) выделили места для лечения и реабилитации в стационарном отделении центра социальной защиты «Семья». Об этом сообщили в пресс-службе министерства социальных отношений региона.

«Мы подключилось к ситуации и установили связь с семьей, также родители предоставили недостающие документы, необходимые для получения социальных услуг. Детям выделены места для прохождения реабилитации в стационарном отделении центра социальной защиты „Семья“. В ближайшее время они заедут в учреждение», — заявили URA.RU в пресс-службе минсоца области.

О том, что в Еманжелинске детям-инвалидам отказали в реабилитации, URA.RU ранее сообщила приемная мама ребят Мария Г. Основной диагноз, как и у многих приемных детей, органическое психическое расстройство. Врач-психиатр выдал все разрешающие документы, но за два дня до заезда в стационар ЧОСЗН «Семья» устно отказывала нам в лечении», рассказала Мария.

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После публикации URA.RU двум приемным детям-инвалидам из Еманжелинска (Челябинская область) выделили места для лечения и реабилитации в стационарном отделении центра социальной защиты «Семья». Об этом сообщили в пресс-службе министерства социальных отношений региона. «Мы подключилось к ситуации и установили связь с семьей, также родители предоставили недостающие документы, необходимые для получения социальных услуг. Детям выделены места для прохождения реабилитации в стационарном отделении центра социальной защиты „Семья“. В ближайшее время они заедут в учреждение», — заявили URA.RU в пресс-службе минсоца области. О том, что в Еманжелинске детям-инвалидам отказали в реабилитации, URA.RU ранее сообщила приемная мама ребят Мария Г. Основной диагноз, как и у многих приемных детей, органическое психическое расстройство. Врач-психиатр выдал все разрешающие документы, но за два дня до заезда в стационар ЧОСЗН «Семья» устно отказывала нам в лечении», рассказала Мария.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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