После публикации URA.RU челябинским детям-инвалидам выделили места для лечения

21 марта 2024 в 23:04 Размер текста - 17 +

В ситуацию вмешался региональный минсоц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После публикации URA.RU двум приемным детям-инвалидам из Еманжелинска (Челябинская область) выделили места для лечения и реабилитации в стационарном отделении центра социальной защиты «Семья». Об этом сообщили в пресс-службе министерства социальных отношений региона. «Мы подключилось к ситуации и установили связь с семьей, также родители предоставили недостающие документы, необходимые для получения социальных услуг. Детям выделены места для прохождения реабилитации в стационарном отделении центра социальной защиты „Семья“. В ближайшее время они заедут в учреждение», — заявили URA.RU в пресс-службе минсоца области. О том, что в Еманжелинске детям-инвалидам отказали в реабилитации, URA.RU ранее сообщила приемная мама ребят Мария Г. Основной диагноз, как и у многих приемных детей, органическое психическое расстройство. Врач-психиатр выдал все разрешающие документы, но за два дня до заезда в стационар ЧОСЗН «Семья» устно отказывала нам в лечении», рассказала Мария. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После публикации URA.RU двум приемным детям-инвалидам из Еманжелинска (Челябинская область) выделили места для лечения и реабилитации в стационарном отделении центра социальной защиты «Семья». Об этом сообщили в пресс-службе министерства социальных отношений региона. «Мы подключилось к ситуации и установили связь с семьей, также родители предоставили недостающие документы, необходимые для получения социальных услуг. Детям выделены места для прохождения реабилитации в стационарном отделении центра социальной защиты „Семья“. В ближайшее время они заедут в учреждение», — заявили URA.RU в пресс-службе минсоца области. О том, что в Еманжелинске детям-инвалидам отказали в реабилитации, URA.RU ранее сообщила приемная мама ребят Мария Г. Основной диагноз, как и у многих приемных детей, органическое психическое расстройство. Врач-психиатр выдал все разрешающие документы, но за два дня до заезда в стационар ЧОСЗН «Семья» устно отказывала нам в лечении», рассказала Мария.