20 марта 2024

Челябинским детям-инвалидам отказали в реабилитации

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Дениса Паслера в Верхотурье., комната, детский лагерь, санаторий, отпуск
Приемные родители добиваются реабилитации детей-инвалидов Фото:

В Еманжелинске двум приемным детям-инвалидам отказали в реабилитации. Об этом URA.RU сообщила приемная мама ребят Мария Г.

«У нас двое приемных детей-инвалидов. Основной диагноз, как и у многих приемных детей, органическое психическое расстройство. Врач-психиатр выдал все разрешающие документы, но за два дня до заезда в стационар ЧОСЗН „Семья“ устно отказывает нам в лечении», — рассказала URA.RU приемная мама.

Мария уточнила, что заезд планировался на 21 день. По ее словам, ранее дети проходили реабилитацию в этом же центре, причем у одного из детей диагноз был выставлен давно. Сейчас дети получают постоянное медикаментозное лечение, в настоящее время заболевание контролируется. Приемные родители подготовили свои рецептурные препараты на время лечения, так как с их закупкой у госорганизации могут быть трудности.

«Детям с инвалидностью в принципе отказывают в отдыхе и санаторно-курортном лечении в области по причине инвалидности. Согласно последним изменениям в законодательстве эти отказы неправомерны. Нас уже согласился принять другой реабилитационный центр с этими же документами», — добавила Мария.

URA.RU запросило комментарий в региональном минсоце. К моменту публикации новости ответ на него получен не был.

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В Еманжелинске двум приемным детям-инвалидам отказали в реабилитации. Об этом URA.RU сообщила приемная мама ребят Мария Г. «У нас двое приемных детей-инвалидов. Основной диагноз, как и у многих приемных детей, органическое психическое расстройство. Врач-психиатр выдал все разрешающие документы, но за два дня до заезда в стационар ЧОСЗН „Семья“ устно отказывает нам в лечении», — рассказала URA.RU приемная мама. Мария уточнила, что заезд планировался на 21 день. По ее словам, ранее дети проходили реабилитацию в этом же центре, причем у одного из детей диагноз был выставлен давно. Сейчас дети получают постоянное медикаментозное лечение, в настоящее время заболевание контролируется. Приемные родители подготовили свои рецептурные препараты на время лечения, так как с их закупкой у госорганизации могут быть трудности. «Детям с инвалидностью в принципе отказывают в отдыхе и санаторно-курортном лечении в области по причине инвалидности. Согласно последним изменениям в законодательстве эти отказы неправомерны. Нас уже согласился принять другой реабилитационный центр с этими же документами», — добавила Мария. URA.RU запросило комментарий в региональном минсоце. К моменту публикации новости ответ на него получен не был.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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