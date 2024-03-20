Челябинским детям-инвалидам отказали в реабилитации

21 марта 2024 в 11:46 Размер текста - 17 +

Приемные родители добиваются реабилитации детей-инвалидов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Еманжелинске двум приемным детям-инвалидам отказали в реабилитации. Об этом URA.RU сообщила приемная мама ребят Мария Г. «У нас двое приемных детей-инвалидов. Основной диагноз, как и у многих приемных детей, органическое психическое расстройство. Врач-психиатр выдал все разрешающие документы, но за два дня до заезда в стационар ЧОСЗН „Семья“ устно отказывает нам в лечении», — рассказала URA.RU приемная мама. Мария уточнила, что заезд планировался на 21 день. По ее словам, ранее дети проходили реабилитацию в этом же центре, причем у одного из детей диагноз был выставлен давно. Сейчас дети получают постоянное медикаментозное лечение, в настоящее время заболевание контролируется. Приемные родители подготовили свои рецептурные препараты на время лечения, так как с их закупкой у госорганизации могут быть трудности. «Детям с инвалидностью в принципе отказывают в отдыхе и санаторно-курортном лечении в области по причине инвалидности. Согласно последним изменениям в законодательстве эти отказы неправомерны. Нас уже согласился принять другой реабилитационный центр с этими же документами», — добавила Мария. URA.RU запросило комментарий в региональном минсоце. К моменту публикации новости ответ на него получен не был. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Еманжелинске двум приемным детям-инвалидам отказали в реабилитации. Об этом URA.RU сообщила приемная мама ребят Мария Г. «У нас двое приемных детей-инвалидов. Основной диагноз, как и у многих приемных детей, органическое психическое расстройство. Врач-психиатр выдал все разрешающие документы, но за два дня до заезда в стационар ЧОСЗН „Семья“ устно отказывает нам в лечении», — рассказала URA.RU приемная мама. Мария уточнила, что заезд планировался на 21 день. По ее словам, ранее дети проходили реабилитацию в этом же центре, причем у одного из детей диагноз был выставлен давно. Сейчас дети получают постоянное медикаментозное лечение, в настоящее время заболевание контролируется. Приемные родители подготовили свои рецептурные препараты на время лечения, так как с их закупкой у госорганизации могут быть трудности. «Детям с инвалидностью в принципе отказывают в отдыхе и санаторно-курортном лечении в области по причине инвалидности. Согласно последним изменениям в законодательстве эти отказы неправомерны. Нас уже согласился принять другой реабилитационный центр с этими же документами», — добавила Мария. URA.RU запросило комментарий в региональном минсоце. К моменту публикации новости ответ на него получен не был.