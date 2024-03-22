Свердловчанка пришла на Первый канал, чтобы забрать детей у пьющей сестры. Скрин

22 марта 2024 в 21:01 Размер текста - 17 +

Выпуск со свердловчанкой вышел 15 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Полевского (Свердловская область) — 24-летняя мама трех детей Елена Аскарова — привела на телепередачу «Мужское/Женское» свою сестру Марину — маму двух девочек, — которая вместе со своим мужем страдает от алкогольной зависимости. В выпуске девушка пытается уберечь своих несовершеннолетних племянниц. Аскарова предлагает отправить Марину на реабилитацию, а на это время забрать 14-летнюю и 10-летнюю девочек к себе в съемную квартиру, уверяя, что справится с ответственностью, так как сама не пьет алкоголь. «Я готова забрать девочек. Я не хочу, чтобы они были в детском доме, потому что я была там сама 1,5 года. У меня мама пила, а меня забрали», — сетует свердловчанка. В телепередаче Аскарова отмечает, что ее сестра выпивает только в присутствии мужа, который нередко избивал Марину и пытался покончить жизнь самоубийством. Мужчина просил супругу не ходить на шоу по приглашению сестры, угрожая суицидом. «Я знаю, что он пытался повеситься, а еще вскрывал себе вены», — поделилась Елена. Ранее на федеральном ТВ засветилась и другая свердловчанка — Олеся. В программе «Беременна в 16» она рассказала, что отцом ее ребенка стал 19-летний парень, с которым девушка планирует разводиться. В выпуске она призналась, что с детства ей не хватало внимания. После съемки выяснилось, что один из сюжетных поворотов выпуска оказался выдумкой. Скрин: телепередача «Мужское/Женское» на Первом канале Скрин: телепередача «Мужское/Женское» на Первом канале Скрин: телепередача «Мужское/Женское» на Первом канале Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Полевского (Свердловская область) — 24-летняя мама трех детей Елена Аскарова — привела на телепередачу «Мужское/Женское» свою сестру Марину — маму двух девочек, — которая вместе со своим мужем страдает от алкогольной зависимости. В выпуске девушка пытается уберечь своих несовершеннолетних племянниц. Аскарова предлагает отправить Марину на реабилитацию, а на это время забрать 14-летнюю и 10-летнюю девочек к себе в съемную квартиру, уверяя, что справится с ответственностью, так как сама не пьет алкоголь. «Я готова забрать девочек. Я не хочу, чтобы они были в детском доме, потому что я была там сама 1,5 года. У меня мама пила, а меня забрали», — сетует свердловчанка. В телепередаче Аскарова отмечает, что ее сестра выпивает только в присутствии мужа, который нередко избивал Марину и пытался покончить жизнь самоубийством. Мужчина просил супругу не ходить на шоу по приглашению сестры, угрожая суицидом. «Я знаю, что он пытался повеситься, а еще вскрывал себе вены», — поделилась Елена. Ранее на федеральном ТВ засветилась и другая свердловчанка — Олеся. В программе «Беременна в 16» она рассказала, что отцом ее ребенка стал 19-летний парень, с которым девушка планирует разводиться. В выпуске она призналась, что с детства ей не хватало внимания. После съемки выяснилось, что один из сюжетных поворотов выпуска оказался выдумкой.