В ХМАО ввели ограничения на тюменской «трассе смерти»

В ХМАО ввели ограничения для всех видов транспорта на тюменской трассе Р-404

22 марта 2024 в 20:35 Размер текста - 17 +

На трассе ограничили движение из-за погоды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе 22 марта ввели ограничения движения на тюменской трассе Р-404, которая известна большим количеством ДТП. Об этом сообщило управление автодорог Югры. «В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение для всех видов транспортных средств на автомобильной дороге Р-404», — говорится в telegram-канале ведомства. Ограничительные меры действуют на 699 километре по направлению в Тюмень. На 542-953 километрах трассы Р-404, тем временем, ввели ограничение скоростного режима. Водителям разрешено двигаться со скоростью не более 70 км/ч. Ранее URA.RU рассказывало, что на других трассах ХМАО тоже ввели ограничения. Причиной стала плохая погода с метелью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском автономном округе 22 марта ввели ограничения движения на тюменской трассе Р-404, которая известна большим количеством ДТП. Об этом сообщило управление автодорог Югры. «В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение для всех видов транспортных средств на автомобильной дороге Р-404», — говорится в telegram-канале ведомства. Ограничительные меры действуют на 699 километре по направлению в Тюмень. На 542-953 километрах трассы Р-404, тем временем, ввели ограничение скоростного режима. Водителям разрешено двигаться со скоростью не более 70 км/ч. Ранее URA.RU рассказывало, что на других трассах ХМАО тоже ввели ограничения. Причиной стала плохая погода с метелью.