В ХМАО ввели ограничения на тюменской «трассе смерти»

В Ханты-Мансийском автономном округе 22 марта ввели ограничения движения на тюменской трассе Р-404, которая известна большим количеством ДТП. Об этом сообщило управление автодорог Югры.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение для всех видов транспортных средств на автомобильной дороге Р-404», — говорится в telegram-канале ведомства. Ограничительные меры действуют на 699 километре по направлению в Тюмень.
На 542-953 километрах трассы Р-404, тем временем, ввели ограничение скоростного режима. Водителям разрешено двигаться со скоростью не более 70 км/ч.
Ранее URA.RU рассказывало, что на других трассах ХМАО тоже ввели ограничения. Причиной стала плохая погода с метелью.
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