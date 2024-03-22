В ХМАО ввели ограничения на тюменской «трассе смерти»

В ХМАО ввели ограничения для всех видов транспорта на тюменской трассе Р-404
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога. Плохая видимость. Курган, метель, плохая видимость, трасса, дорога
На трассе ограничили движение из-за погоды Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе 22 марта ввели ограничения движения на тюменской трассе Р-404, которая известна большим количеством ДТП. Об этом сообщило управление автодорог Югры.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение для всех видов транспортных средств на автомобильной дороге Р-404», — говорится в telegram-канале ведомства. Ограничительные меры действуют на 699 километре по направлению в Тюмень.

На 542-953 километрах трассы Р-404, тем временем, ввели ограничение скоростного режима. Водителям разрешено двигаться со скоростью не более 70 км/ч.

Ранее URA.RU рассказывало, что на других трассах ХМАО тоже ввели ограничения. Причиной стала плохая погода с метелью.

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В Ханты-Мансийском автономном округе 22 марта ввели ограничения движения на тюменской трассе Р-404, которая известна большим количеством ДТП. Об этом сообщило управление автодорог Югры. «В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение для всех видов транспортных средств на автомобильной дороге Р-404», — говорится в telegram-канале ведомства. Ограничительные меры действуют на 699 километре по направлению в Тюмень. На 542-953 километрах трассы Р-404, тем временем, ввели ограничение скоростного режима. Водителям разрешено двигаться со скоростью не более 70 км/ч. Ранее URA.RU рассказывало, что на других трассах ХМАО тоже ввели ограничения. Причиной стала плохая погода с метелью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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