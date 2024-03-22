В Челябинске на рекламных билбордах и экранах 23 марта появились изображения свечей в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом URA.RU сообщили читатели.
«Крокус Сити 22.03.2024», — написано на рекламных билбордах и экранах, размещенных в разных районах Челябинска. Надписи размещены на черном фоне, уточняют читатели URA.RU.
Вечером 22 марта неизвестные устроили теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Они расстреляли людей, после чего подожгли здание. В Следственном комитете России сообщили, что, по уточненным данным, в результате теракта погибли 93 человека. Главное о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отменил все развлекательные мероприятия в регионе. Жители Челябинской области, напуганные терактом или потерявшие близких в трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле», могут получить психологическую помощь по телефону. В списках погибших значится житель Челябинской области Александр Баклемышев.
Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
В Челябинске на рекламных билбордах и экранах 23 марта появились изображения свечей в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом URA.RU сообщили читатели. «Крокус Сити 22.03.2024», — написано на рекламных билбордах и экранах, размещенных в разных районах Челябинска. Надписи размещены на черном фоне, уточняют читатели URA.RU. Вечером 22 марта неизвестные устроили теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Они расстреляли людей, после чего подожгли здание. В Следственном комитете России сообщили, что, по уточненным данным, в результате теракта погибли 93 человека. Главное о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отменил все развлекательные мероприятия в регионе. Жители Челябинской области, напуганные терактом или потерявшие близких в трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле», могут получить психологическую помощь по телефону. В списках погибших значится житель Челябинской области Александр Баклемышев.