22 марта 2024

В Челябинске на экранах зажглись свечи в память о погибших в «Крокус Сити Холле». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция памяти жертв в "Крокус-сити". Челябинск, крокус-сити
Челябинск скорбит о жертвах теракта в Подмосковье Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Челябинске на рекламных билбордах и экранах 23 марта появились изображения свечей в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«Крокус Сити 22.03.2024», — написано на рекламных билбордах и экранах, размещенных в разных районах Челябинска. Надписи размещены на черном фоне, уточняют читатели URA.RU.

Вечером 22 марта неизвестные устроили теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Они расстреляли людей, после чего подожгли здание. В Следственном комитете России сообщили, что, по уточненным данным, в результате теракта погибли 93 человека. Главное о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отменил все развлекательные мероприятия в регионе. Жители Челябинской области, напуганные терактом или потерявшие близких в трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле», могут получить психологическую помощь по телефону. В списках погибших значится житель Челябинской области Александр Баклемышев.

Акция памяти жертв в "Крокус-сити", Челябинск
Билборды размещены во всех районах Челябинска
Фото:
Акция памяти жертв в "Крокус-сити", Челябинск
Челябинцы скорбят о погибших в теракте
Фото:
Акция памяти жертв в "Крокус-сити", Челябинск
«Крокус-Сити. 22.03.2024», — написано на траурных баннерах в Челябинске
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В Челябинске на рекламных билбордах и экранах 23 марта появились изображения свечей в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом URA.RU сообщили читатели. «Крокус Сити 22.03.2024», — написано на рекламных билбордах и экранах, размещенных в разных районах Челябинска. Надписи размещены на черном фоне, уточняют читатели URA.RU. Вечером 22 марта неизвестные устроили теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Они расстреляли людей, после чего подожгли здание. В Следственном комитете России сообщили, что, по уточненным данным, в результате теракта погибли 93 человека. Главное о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отменил все развлекательные мероприятия в регионе. Жители Челябинской области, напуганные терактом или потерявшие близких в трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле», могут получить психологическую помощь по телефону. В списках погибших значится житель Челябинской области Александр Баклемышев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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