В Челябинске на экранах зажглись свечи в память о погибших в «Крокус Сити Холле». Фото

23 марта 2024 в 14:14 Размер текста - 17 +

Челябинск скорбит о жертвах теракта в Подмосковье Фото: Альбина Золотухина © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Челябинске на рекламных билбордах и экранах 23 марта появились изображения свечей в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом URA.RU сообщили читатели. «Крокус Сити 22.03.2024», — написано на рекламных билбордах и экранах, размещенных в разных районах Челябинска. Надписи размещены на черном фоне, уточняют читатели URA.RU. Вечером 22 марта неизвестные устроили теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Они расстреляли людей, после чего подожгли здание. В Следственном комитете России сообщили, что, по уточненным данным, в результате теракта погибли 93 человека. Главное о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отменил все развлекательные мероприятия в регионе. Жители Челябинской области, напуганные терактом или потерявшие близких в трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле», могут получить психологическую помощь по телефону. В списках погибших значится житель Челябинской области Александр Баклемышев. Билборды размещены во всех районах Челябинска Фото: Альбина Золотухина © URA.RU Челябинцы скорбят о погибших в теракте Фото: Альбина Золотухина © URA.RU «Крокус-Сити. 22.03.2024», — написано на траурных баннерах в Челябинске Фото: Альбина Золотухина © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на рекламных билбордах и экранах 23 марта появились изображения свечей в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом URA.RU сообщили читатели. «Крокус Сити 22.03.2024», — написано на рекламных билбордах и экранах, размещенных в разных районах Челябинска. Надписи размещены на черном фоне, уточняют читатели URA.RU. Вечером 22 марта неизвестные устроили теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Они расстреляли людей, после чего подожгли здание. В Следственном комитете России сообщили, что, по уточненным данным, в результате теракта погибли 93 человека. Главное о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отменил все развлекательные мероприятия в регионе. Жители Челябинской области, напуганные терактом или потерявшие близких в трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле», могут получить психологическую помощь по телефону. В списках погибших значится житель Челябинской области Александр Баклемышев.