В пермских школах перенесли дни открытых дверей из-за теракта

Из-за теракта, произошедшего в «Крокус Сити Холле» вчера вечером, в школах Перми дни открытых дверей для родителей будущих первоклассников перенесли на более поздний срок. Об этом сообщил мэр города Эдуард Соснин.
«Дни открытых дверей в пермских школах для семей будущих первоклассников перенесены на 30 марта. Учебные занятия, секции и кружки проводятся по расписанию», — сообщим Соснин в своем telegram-канале.
Соснин подчеркнул, что в образовательных учреждениях усилены меры безопасности. Он выразил соболезнования семьям погибших при теракте в «Крокусе».
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил усилить меры безопасности в регионе и отменил все развлекательные мероприятия, запланированные на эти выходные. Уточняется, что все спецслужбы и ведомства находятся в состоянии постоянной готовности.
Террористы ворвались в здание концертного зала вечером 22 марта. Они стали расстреливать людей, позже загорелся «Крокус». На данный момент известно о 155 погибших. Главные новости — в онлайн-трансляции URA.RU.
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Из-за теракта, произошедшего в «Крокус Сити Холле» вчера вечером, в школах Перми дни открытых дверей для родителей будущих первоклассников перенесли на более поздний срок. Об этом сообщил мэр города Эдуард Соснин. «Дни открытых дверей в пермских школах для семей будущих первоклассников перенесены на 30 марта. Учебные занятия, секции и кружки проводятся по расписанию», — сообщим Соснин в своем telegram-канале. Соснин подчеркнул, что в образовательных учреждениях усилены меры безопасности. Он выразил соболезнования семьям погибших при теракте в «Крокусе». Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил усилить меры безопасности в регионе и отменил все развлекательные мероприятия, запланированные на эти выходные. Уточняется, что все спецслужбы и ведомства находятся в состоянии постоянной готовности. Террористы ворвались в здание концертного зала вечером 22 марта. Они стали расстреливать людей, позже загорелся «Крокус». На данный момент известно о 155 погибших. Главные новости — в онлайн-трансляции URA.RU.