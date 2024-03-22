22 марта 2024

В пермских школах перенесли дни открытых дверей из-за теракта

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Акция «День сдачи ЕГЭ с родителями» в школе №43. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, учеба, стулья, школьный класс, карантин, каникулы, школа, школьная парта
День открытых дверей в школах Перми сдвинули на 30 марта Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Из-за теракта, произошедшего в «Крокус Сити Холле» вчера вечером, в школах Перми дни открытых дверей для родителей будущих первоклассников перенесли на более поздний срок. Об этом сообщил мэр города Эдуард Соснин.

«Дни открытых дверей в пермских школах для семей будущих первоклассников перенесены на 30 марта. Учебные занятия, секции и кружки проводятся по расписанию», — сообщим Соснин в своем telegram-канале.

Соснин подчеркнул, что в образовательных учреждениях усилены меры безопасности. Он выразил соболезнования семьям погибших при теракте в «Крокусе».

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил усилить меры безопасности в регионе и отменил все развлекательные мероприятия, запланированные на эти выходные. Уточняется, что все спецслужбы и ведомства находятся в состоянии постоянной готовности.

Террористы ворвались в здание концертного зала вечером 22 марта. Они стали расстреливать людей, позже загорелся «Крокус». На данный момент известно о 155 погибших. Главные новости — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Из-за теракта, произошедшего в «Крокус Сити Холле» вчера вечером, в школах Перми дни открытых дверей для родителей будущих первоклассников перенесли на более поздний срок. Об этом сообщил мэр города Эдуард Соснин. «Дни открытых дверей в пермских школах для семей будущих первоклассников перенесены на 30 марта. Учебные занятия, секции и кружки проводятся по расписанию», — сообщим Соснин в своем telegram-канале. Соснин подчеркнул, что в образовательных учреждениях усилены меры безопасности. Он выразил соболезнования семьям погибших при теракте в «Крокусе». Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил усилить меры безопасности в регионе и отменил все развлекательные мероприятия, запланированные на эти выходные. Уточняется, что все спецслужбы и ведомства находятся в состоянии постоянной готовности. Террористы ворвались в здание концертного зала вечером 22 марта. Они стали расстреливать людей, позже загорелся «Крокус». На данный момент известно о 155 погибших. Главные новости — в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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