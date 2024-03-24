В руководящем составе ВСУ произошла еще одна отставка

ТСН: в отставку ушел командующий подготовкой командования сухопутных ВСУ Николюк

24 марта 2024 в 22:43 Размер текста - 17 +

Командующий подготовкой командования сухопутных войск Украины Виктор Николюк уходит в отставку Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Руководящий состав ВСУ снова меняется. В отставку уходит командующий подготовкой командования сухопутных войск Украины Виктор Николюк. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН. «Генерал Виктор Николюк складывает полномочия командующего командованием подготовки Сухопутных войск ВСУ», — отметили на сайте украинского телеканала. Там отметили, что Николюк будет переведен на новую должность. Отмечается, что Николюк собирается возглавить одно из соединений и одно из направлений фронта. По его мнению, в нынешнее время каждый украинец должен прилагать максимум усилий для победы на СВО. Ранее на Украине с поста представителя командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины уволен Юрий Игнат. Отмечалось, что Игнат останется в составе Воздушных сил, но будет работать на другом направлении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководящий состав ВСУ снова меняется. В отставку уходит командующий подготовкой командования сухопутных войск Украины Виктор Николюк. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН. «Генерал Виктор Николюк складывает полномочия командующего командованием подготовки Сухопутных войск ВСУ», — отметили на сайте украинского телеканала. Там отметили, что Николюк будет переведен на новую должность. Отмечается, что Николюк собирается возглавить одно из соединений и одно из направлений фронта. По его мнению, в нынешнее время каждый украинец должен прилагать максимум усилий для победы на СВО. Ранее на Украине с поста представителя командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины уволен Юрий Игнат. Отмечалось, что Игнат останется в составе Воздушных сил, но будет работать на другом направлении.