В руководящем составе ВСУ произошла еще одна отставка

Руководящий состав ВСУ снова меняется. В отставку уходит командующий подготовкой командования сухопутных войск Украины Виктор Николюк. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.
«Генерал Виктор Николюк складывает полномочия командующего командованием подготовки Сухопутных войск ВСУ», — отметили на сайте украинского телеканала. Там отметили, что Николюк будет переведен на новую должность.
Отмечается, что Николюк собирается возглавить одно из соединений и одно из направлений фронта. По его мнению, в нынешнее время каждый украинец должен прилагать максимум усилий для победы на СВО.
Ранее на Украине с поста представителя командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины уволен Юрий Игнат. Отмечалось, что Игнат останется в составе Воздушных сил, но будет работать на другом направлении.
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