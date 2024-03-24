В руководящем составе ВСУ произошла еще одна отставка

ТСН: в отставку ушел командующий подготовкой командования сухопутных ВСУ Николюк
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Командующий подготовкой командования сухопутных войск Украины Виктор Николюк уходит в отставку Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Руководящий состав ВСУ снова меняется. В отставку уходит командующий подготовкой командования сухопутных войск Украины Виктор Николюк. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

«Генерал Виктор Николюк складывает полномочия командующего командованием подготовки Сухопутных войск ВСУ», — отметили на сайте украинского телеканала. Там отметили, что Николюк будет переведен на новую должность.

Отмечается, что Николюк собирается возглавить одно из соединений и одно из направлений фронта. По его мнению, в нынешнее время каждый украинец должен прилагать максимум усилий для победы на СВО.

Ранее на Украине с поста представителя командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины уволен Юрий Игнат. Отмечалось, что Игнат останется в составе Воздушных сил, но будет работать на другом направлении.

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Руководящий состав ВСУ снова меняется. В отставку уходит командующий подготовкой командования сухопутных войск Украины Виктор Николюк. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН. «Генерал Виктор Николюк складывает полномочия командующего командованием подготовки Сухопутных войск ВСУ», — отметили на сайте украинского телеканала. Там отметили, что Николюк будет переведен на новую должность. Отмечается, что Николюк собирается возглавить одно из соединений и одно из направлений фронта. По его мнению, в нынешнее время каждый украинец должен прилагать максимум усилий для победы на СВО. Ранее на Украине с поста представителя командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины уволен Юрий Игнат. Отмечалось, что Игнат останется в составе Воздушных сил, но будет работать на другом направлении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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