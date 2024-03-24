Из аптек ХМАО пропали 20% зарубежных лекарств

25 марта 2024 в 14:02 Размер текста - 17 +

За два года из аптек исчезли около 20% зарубежных препаратов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе за два года из аптек исчезли около 20% зарубежных препаратов. Причиной стала осложненная доставка товаров в страну. «За два года много препаратов ушло — порядка 20% наименований. Ушли они не потому, что кто-то „хлопнул дверью“, а в основном из-за сложности логистики», — приводит слова гендиректора центральной аптеки Сургута Зинаиды Кулешовой «Вестник Сургутского района». По словам специалиста, из-за отсутствия ряда логистических маршрутов с Европой, некоторые препараты нужно доставлять через Китай. На что отдельные производители идти не готовы. Однако о дефиците лекарств речи не идет — на рынке есть отечественные аналоги. «У нас в стране нет ни одной группы препаратов, которую нельзя было бы не заменить» — добавила Кулешова. Ранее URA.RU рассказывало, что из аптек ХМАО начал исчезать известный препарат от кашля. Тогда представители фармкомпании объясняли агентству, что их нынешние мощности не покрывают весь спрос. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском автономном округе за два года из аптек исчезли около 20% зарубежных препаратов. Причиной стала осложненная доставка товаров в страну. «За два года много препаратов ушло — порядка 20% наименований. Ушли они не потому, что кто-то „хлопнул дверью“, а в основном из-за сложности логистики», — приводит слова гендиректора центральной аптеки Сургута Зинаиды Кулешовой «Вестник Сургутского района». По словам специалиста, из-за отсутствия ряда логистических маршрутов с Европой, некоторые препараты нужно доставлять через Китай. На что отдельные производители идти не готовы. Однако о дефиците лекарств речи не идет — на рынке есть отечественные аналоги. «У нас в стране нет ни одной группы препаратов, которую нельзя было бы не заменить» — добавила Кулешова. Ранее URA.RU рассказывало, что из аптек ХМАО начал исчезать известный препарат от кашля. Тогда представители фармкомпании объясняли агентству, что их нынешние мощности не покрывают весь спрос.