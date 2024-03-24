24 марта 2024
23 марта 2024

Из аптек ХМАО пропали 20% зарубежных лекарств

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, аптека, фармация
За два года из аптек исчезли около 20% зарубежных препаратов Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе за два года из аптек исчезли около 20% зарубежных препаратов. Причиной стала осложненная доставка товаров в страну.

«За два года много препаратов ушло — порядка 20% наименований. Ушли они не потому, что кто-то „хлопнул дверью“, а в основном из-за сложности логистики», — приводит слова гендиректора центральной аптеки Сургута Зинаиды Кулешовой «Вестник Сургутского района».

По словам специалиста, из-за отсутствия ряда логистических маршрутов с Европой, некоторые препараты нужно доставлять через Китай. На что отдельные производители идти не готовы. Однако о дефиците лекарств речи не идет — на рынке есть отечественные аналоги. «У нас в стране нет ни одной группы препаратов, которую нельзя было бы не заменить» — добавила Кулешова.

Ранее URA.RU рассказывало, что из аптек ХМАО начал исчезать известный препарат от кашля. Тогда представители фармкомпании объясняли агентству, что их нынешние мощности не покрывают весь спрос.

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В Ханты-Мансийском автономном округе за два года из аптек исчезли около 20% зарубежных препаратов. Причиной стала осложненная доставка товаров в страну. «За два года много препаратов ушло — порядка 20% наименований. Ушли они не потому, что кто-то „хлопнул дверью“, а в основном из-за сложности логистики», — приводит слова гендиректора центральной аптеки Сургута Зинаиды Кулешовой «Вестник Сургутского района». По словам специалиста, из-за отсутствия ряда логистических маршрутов с Европой, некоторые препараты нужно доставлять через Китай. На что отдельные производители идти не готовы. Однако о дефиците лекарств речи не идет — на рынке есть отечественные аналоги. «У нас в стране нет ни одной группы препаратов, которую нельзя было бы не заменить» — добавила Кулешова. Ранее URA.RU рассказывало, что из аптек ХМАО начал исчезать известный препарат от кашля. Тогда представители фармкомпании объясняли агентству, что их нынешние мощности не покрывают весь спрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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