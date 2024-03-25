СК возбудил уголовное дело после обвала свердловской шахты, где застряли рабочие

Следователи СУ СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело из-за обвала на шахте «Кальинская» (Североуральск), где застряли двое рабочих. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства инцидента, по данному факту следственным отделом по городу Североуральск СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщение. Дело возбуждено по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).
На месте происшествия проходит допрос очевидцев и руководства предприятия. «Выполняются иные необходимые процессуальные действия», — отметили в СКР.
Обвал произошел ранним утром 25 марта. Над спасением работают горноспасательный отряд и наиболее опытные шахтеры предприятия. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил властям оказать максимальную помощь оперативным службам. Полная информация о ЧП находится — в сюжете URA.RU.
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