СК возбудил уголовное дело после обвала свердловской шахты, где застряли рабочие

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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
Силовики проводят допрос очевидцев и руководителей шахты Фото:
новость из сюжета
В Североуральске произошел обвал на шахте «Кальинская» СУБРа

Следователи СУ СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело из-за обвала на шахте «Кальинская» (Североуральск), где застряли двое рабочих. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства инцидента, по данному факту следственным отделом по городу Североуральск СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщение. Дело возбуждено по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

На месте происшествия проходит допрос очевидцев и руководства предприятия. «Выполняются иные необходимые процессуальные действия», — отметили в СКР.

Обвал произошел ранним утром 25 марта. Над спасением работают горноспасательный отряд и наиболее опытные шахтеры предприятия. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил властям оказать максимальную помощь оперативным службам. Полная информация о ЧП находится — в сюжете URA.RU.

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Следователи СУ СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело из-за обвала на шахте «Кальинская» (Североуральск), где застряли двое рабочих. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства инцидента, по данному факту следственным отделом по городу Североуральск СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщение. Дело возбуждено по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). На месте происшествия проходит допрос очевидцев и руководства предприятия. «Выполняются иные необходимые процессуальные действия», — отметили в СКР. Обвал произошел ранним утром 25 марта. Над спасением работают горноспасательный отряд и наиболее опытные шахтеры предприятия. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил властям оказать максимальную помощь оперативным службам. Полная информация о ЧП находится — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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