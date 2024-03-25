Братьев, которые изнасиловали и убили свердловчанок 12 лет назад, задержали. Фото

25 марта 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

Поймали преступников сотрудники полиции (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловские силовики задержали братьев, которые обвиняются в изнасиловании и убийстве двоих женщин, пропавших в середине мая 2012 года. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщил URA.RU руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел областного Следственного комитета Дмитрий Аникин. Мужчинам — 42 и 45 лет. По данным следствия, скелетированные останки были найдены 25 августа 2013 года. «Генетические экспертизы показали, что они принадлежат двум женщинам, которые пропали в мае 2012 года. Раскрыть эти особо тяжкие преступления изначально не представилось возможным, поскольку они были совершены в условиях неочевидности, без непосредственных свидетелей. Тем не менее аналитическая работа межведомственной рабочей группы по расследованию преступлений прошлых лет продолжалась. <…> На определенном этапе появилась информация о возможной причастности к убийству братьев», — пояснил Аникин. Фигурантов задержали в августе 2023 года. Суд заключил их под стражу. Вину в совершении убийств они признали, добавил следователь. Ранее мужчины уже были судимы. Один из них после случившегося сменил фамилию и место жительства — уехал в Верхний Уфалей Челябинской области. Там он работал грузчиком. Его брат жил в одном из сел Красноуфимского района (Свердловская область). «Раскрыть эти страшные злодеяния категории „прошлых лет“ удалось благодаря комплексу оперативно-разыскных мероприятий, которые, несмотря на столь длительный срок с момента совершения преступления, продолжались», — отметил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Один из обвиняемых Фото: предоставлено СУ СК по Свердловской области Вероятно, дом, где жил задержанный Фото: предоставлено СУ СК по Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловские силовики задержали братьев, которые обвиняются в изнасиловании и убийстве двоих женщин, пропавших в середине мая 2012 года. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщил URA.RU руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел областного Следственного комитета Дмитрий Аникин. Мужчинам — 42 и 45 лет. По данным следствия, скелетированные останки были найдены 25 августа 2013 года. «Генетические экспертизы показали, что они принадлежат двум женщинам, которые пропали в мае 2012 года. Раскрыть эти особо тяжкие преступления изначально не представилось возможным, поскольку они были совершены в условиях неочевидности, без непосредственных свидетелей. Тем не менее аналитическая работа межведомственной рабочей группы по расследованию преступлений прошлых лет продолжалась. <…> На определенном этапе появилась информация о возможной причастности к убийству братьев», — пояснил Аникин. Фигурантов задержали в августе 2023 года. Суд заключил их под стражу. Вину в совершении убийств они признали, добавил следователь. Ранее мужчины уже были судимы. Один из них после случившегося сменил фамилию и место жительства — уехал в Верхний Уфалей Челябинской области. Там он работал грузчиком. Его брат жил в одном из сел Красноуфимского района (Свердловская область). «Раскрыть эти страшные злодеяния категории „прошлых лет“ удалось благодаря комплексу оперативно-разыскных мероприятий, которые, несмотря на столь длительный срок с момента совершения преступления, продолжались», — отметил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.