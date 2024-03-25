Полпред Якушев заявил об усилении мер безопасности на Урале

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Совещение с Патрушевым. Курган, якушев владимир
Владимир Якушев и сам позаботился об усилении мер по предотвращению терактов Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В уральских регионах разработали планы по предотвращению терактов, заявил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Его слова транслирует пресс-служба полпредства.

«Во всех регионах УрФО оперативно проведены заседания антитеррористических комиссий после трагедии в Подмосковье. Усилены меры безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, в местах большого скопления жителей, выставлены усиленные патрули», — сообщил Якушев.

По его словам, на Урале приняты все меры для сохранения безопасности и спокойствия граждан. Полпред отметил, что жители Урала скорбят вместе с родственниками погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле». Кроме того, уральцы готовы помочь пострадавшим.

Вечером 22 марта в концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались четверо и устроили стрельбу по людям. Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник». По предварительным данным, погибли 137 человек. 24 марта объявили в России днем траура. Подозреваемые арестованы.

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В уральских регионах разработали планы по предотвращению терактов, заявил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Его слова транслирует пресс-служба полпредства. «Во всех регионах УрФО оперативно проведены заседания антитеррористических комиссий после трагедии в Подмосковье. Усилены меры безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, в местах большого скопления жителей, выставлены усиленные патрули», — сообщил Якушев. По его словам, на Урале приняты все меры для сохранения безопасности и спокойствия граждан. Полпред отметил, что жители Урала скорбят вместе с родственниками погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле». Кроме того, уральцы готовы помочь пострадавшим. Вечером 22 марта в концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались четверо и устроили стрельбу по людям. Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник». По предварительным данным, погибли 137 человек. 24 марта объявили в России днем траура. Подозреваемые арестованы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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