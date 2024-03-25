Полпред Якушев заявил об усилении мер безопасности на Урале

25 марта 2024 в 15:40 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев и сам позаботился об усилении мер по предотвращению терактов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В уральских регионах разработали планы по предотвращению терактов, заявил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Его слова транслирует пресс-служба полпредства. «Во всех регионах УрФО оперативно проведены заседания антитеррористических комиссий после трагедии в Подмосковье. Усилены меры безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, в местах большого скопления жителей, выставлены усиленные патрули», — сообщил Якушев. По его словам, на Урале приняты все меры для сохранения безопасности и спокойствия граждан. Полпред отметил, что жители Урала скорбят вместе с родственниками погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле». Кроме того, уральцы готовы помочь пострадавшим. Вечером 22 марта в концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались четверо и устроили стрельбу по людям. Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник». По предварительным данным, погибли 137 человек. 24 марта объявили в России днем траура. Подозреваемые арестованы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В уральских регионах разработали планы по предотвращению терактов, заявил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Его слова транслирует пресс-служба полпредства. «Во всех регионах УрФО оперативно проведены заседания антитеррористических комиссий после трагедии в Подмосковье. Усилены меры безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, в местах большого скопления жителей, выставлены усиленные патрули», — сообщил Якушев. По его словам, на Урале приняты все меры для сохранения безопасности и спокойствия граждан. Полпред отметил, что жители Урала скорбят вместе с родственниками погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле». Кроме того, уральцы готовы помочь пострадавшим. Вечером 22 марта в концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались четверо и устроили стрельбу по людям. Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник». По предварительным данным, погибли 137 человек. 24 марта объявили в России днем траура. Подозреваемые арестованы.