Челябинские компании стали чаще брать на работу молодых сотрудников

25 марта 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

Челябинские работодатели значительно чаще нанимают молодых специалистов из-за кадрового голода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Челябинские компании первом квартале 2024 года стали чаще нанимать на работу молодых специалистов. Вначале работодатели обучают их всем необходимым навыкам, в результате чего получают эффективного сотрудника, понимающего основные процессы работы, рассказали URA.RU в пресс-службе «Авито Работа». «В условиях кадрового голода челябинские работодатели активно расширяют границы найма и значительно чаще нанимают молодых специалистов. Компании обучают их всем необходимым навыкам, а затем получают квалифицированного и лояльного сотрудника, хорошо осознающего цели и процессы организации», — сообщили в пресс-службе. Учитывая потенциал челябинского региона, стоит отметить, что многочисленные предприятия в данной области охотно привлекают специалистов — от инженеров и технологов до специалистов по качеству и программированию. Чаще всего молодых специалистов готовы принять на работу в Челябинске в компании из IT, финансовой и производственной сфер. Также лояльно к молодым сотрудникам относятся транспортно-логистические компании, которые в 50% случаев берут на работу выпускников вузов без опыта. Кроме того, молодые специалисты востребованы в промышленной отрасли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинские компании первом квартале 2024 года стали чаще нанимать на работу молодых специалистов. Вначале работодатели обучают их всем необходимым навыкам, в результате чего получают эффективного сотрудника, понимающего основные процессы работы, рассказали URA.RU в пресс-службе «Авито Работа». «В условиях кадрового голода челябинские работодатели активно расширяют границы найма и значительно чаще нанимают молодых специалистов. Компании обучают их всем необходимым навыкам, а затем получают квалифицированного и лояльного сотрудника, хорошо осознающего цели и процессы организации», — сообщили в пресс-службе. Учитывая потенциал челябинского региона, стоит отметить, что многочисленные предприятия в данной области охотно привлекают специалистов — от инженеров и технологов до специалистов по качеству и программированию. Чаще всего молодых специалистов готовы принять на работу в Челябинске в компании из IT, финансовой и производственной сфер. Также лояльно к молодым сотрудникам относятся транспортно-логистические компании, которые в 50% случаев берут на работу выпускников вузов без опыта. Кроме того, молодые специалисты востребованы в промышленной отрасли.