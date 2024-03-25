Челябинские компании стали чаще брать на работу молодых сотрудников

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Челябинские работодатели значительно чаще нанимают молодых специалистов из-за кадрового голода Фото:

Челябинские компании первом квартале 2024 года стали чаще нанимать на работу молодых специалистов. Вначале работодатели обучают их всем необходимым навыкам, в результате чего получают эффективного сотрудника, понимающего основные процессы работы, рассказали URA.RU в пресс-службе «Авито Работа».

«В условиях кадрового голода челябинские работодатели активно расширяют границы найма и значительно чаще нанимают молодых специалистов. Компании обучают их всем необходимым навыкам, а затем получают квалифицированного и лояльного сотрудника, хорошо осознающего цели и процессы организации», — сообщили в пресс-службе.

Учитывая потенциал челябинского региона, стоит отметить, что многочисленные предприятия в данной области охотно привлекают специалистов — от инженеров и технологов до специалистов по качеству и программированию. Чаще всего молодых специалистов готовы принять на работу в Челябинске в компании из IT, финансовой и производственной сфер.

Также лояльно к молодым сотрудникам относятся транспортно-логистические компании, которые в 50% случаев берут на работу выпускников вузов без опыта. Кроме того, молодые специалисты востребованы в промышленной отрасли.

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Челябинские компании первом квартале 2024 года стали чаще нанимать на работу молодых специалистов. Вначале работодатели обучают их всем необходимым навыкам, в результате чего получают эффективного сотрудника, понимающего основные процессы работы, рассказали URA.RU в пресс-службе «Авито Работа». «В условиях кадрового голода челябинские работодатели активно расширяют границы найма и значительно чаще нанимают молодых специалистов. Компании обучают их всем необходимым навыкам, а затем получают квалифицированного и лояльного сотрудника, хорошо осознающего цели и процессы организации», — сообщили в пресс-службе. Учитывая потенциал челябинского региона, стоит отметить, что многочисленные предприятия в данной области охотно привлекают специалистов — от инженеров и технологов до специалистов по качеству и программированию. Чаще всего молодых специалистов готовы принять на работу в Челябинске в компании из IT, финансовой и производственной сфер. Также лояльно к молодым сотрудникам относятся транспортно-логистические компании, которые в 50% случаев берут на работу выпускников вузов без опыта. Кроме того, молодые специалисты востребованы в промышленной отрасли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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