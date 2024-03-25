25 марта 2024

Появилось видео с оцепления многоэтажки в Каменске-Уральском из-за угрозы взрыва

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом по улице Бородина, 31, где неизвестный открыл стрельбу по машинам и прохожим. Екатеринбург, перекрытие дороги, происшествие, полиция, оцепление, перекрытие улиц, план перехват
Силовики приехали к дому примерно в 19 часов (архивное фото) Фото:

Очевидица Светлана поделилась с URA.RU видео с оцепления дома №21 в Каменске-Уральском (Свердловская область). По ее словам, силовики закончили работы и пустили жителей в квартиры.

«К зданию силовики приехали примерно в 19 часов. Людей пустили обратно только через три часа. После этого в доме отключили газ», — пояснила девушка. Судя по кадрам, у дома стояли машины Росгвардии и скорой помощи.

Другой очевидиц Алексей рассказал URA.RU, что гранату обнаружили рабочие, которые занимались ремонтом кровли. В здании также нашли патроны. По словам источника агентства, граната оказалась не боевой. Свердловские силовые ведомства пока никак не комментировали ЧП.

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Очевидица Светлана поделилась с URA.RU видео с оцепления дома №21 в Каменске-Уральском (Свердловская область). По ее словам, силовики закончили работы и пустили жителей в квартиры. «К зданию силовики приехали примерно в 19 часов. Людей пустили обратно только через три часа. После этого в доме отключили газ», — пояснила девушка. Судя по кадрам, у дома стояли машины Росгвардии и скорой помощи. Другой очевидиц Алексей рассказал URA.RU, что гранату обнаружили рабочие, которые занимались ремонтом кровли. В здании также нашли патроны. По словам источника агентства, граната оказалась не боевой. Свердловские силовые ведомства пока никак не комментировали ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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