Появилось видео с оцепления многоэтажки в Каменске-Уральском из-за угрозы взрыва

25 марта 2024 в 23:42 Размер текста - 17 +

Силовики приехали к дому примерно в 19 часов (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Очевидица Светлана поделилась с URA.RU видео с оцепления дома №21 в Каменске-Уральском (Свердловская область). По ее словам, силовики закончили работы и пустили жителей в квартиры. «К зданию силовики приехали примерно в 19 часов. Людей пустили обратно только через три часа. После этого в доме отключили газ», — пояснила девушка. Судя по кадрам, у дома стояли машины Росгвардии и скорой помощи. Другой очевидиц Алексей рассказал URA.RU, что гранату обнаружили рабочие, которые занимались ремонтом кровли. В здании также нашли патроны. По словам источника агентства, граната оказалась не боевой. Свердловские силовые ведомства пока никак не комментировали ЧП. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Очевидица Светлана поделилась с URA.RU видео с оцепления дома №21 в Каменске-Уральском (Свердловская область). По ее словам, силовики закончили работы и пустили жителей в квартиры. «К зданию силовики приехали примерно в 19 часов. Людей пустили обратно только через три часа. После этого в доме отключили газ», — пояснила девушка. Судя по кадрам, у дома стояли машины Росгвардии и скорой помощи. Другой очевидиц Алексей рассказал URA.RU, что гранату обнаружили рабочие, которые занимались ремонтом кровли. В здании также нашли патроны. По словам источника агентства, граната оказалась не боевой. Свердловские силовые ведомства пока никак не комментировали ЧП.