Появилось видео с оцепления многоэтажки в Каменске-Уральском из-за угрозы взрыва

Очевидица Светлана поделилась с URA.RU видео с оцепления дома №21 в Каменске-Уральском (Свердловская область). По ее словам, силовики закончили работы и пустили жителей в квартиры.
«К зданию силовики приехали примерно в 19 часов. Людей пустили обратно только через три часа. После этого в доме отключили газ», — пояснила девушка. Судя по кадрам, у дома стояли машины Росгвардии и скорой помощи.
Другой очевидиц Алексей рассказал URA.RU, что гранату обнаружили рабочие, которые занимались ремонтом кровли. В здании также нашли патроны. По словам источника агентства, граната оказалась не боевой. Свердловские силовые ведомства пока никак не комментировали ЧП.
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