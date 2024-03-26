В Челябинском зоопарке закрыли на карантин по ОРВИ зал приматов

Обезьяны также болеют ОРВИ, как и люди Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В зоопарке Челябинска закрыли на карантин по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) зал приматов. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Зал приматов временно закрыт на карантин по ОРВИ. Надеемся на ваше понимание. Берегите себя и своих близких приматов», — указано в telegram-канале зоопарка.

Ранее стало известно, что уровень заболеваемости жителей Челябинской области за 11 неделю 2024 года (с 11 марта по 17 марта) вырос почти на 20% в сравнении с предыдущей. Рост уровня заболеваемости отмечен во всех возрастных группах примерно в равной доли.