В Челябинском зоопарке закрыли на карантин по ОРВИ зал приматов

Обезьяны также болеют ОРВИ, как и люди
В зоопарке Челябинска закрыли на карантин по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) зал приматов. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
«Зал приматов временно закрыт на карантин по ОРВИ. Надеемся на ваше понимание. Берегите себя и своих близких приматов», — указано в telegram-канале зоопарка.
Ранее стало известно, что уровень заболеваемости жителей Челябинской области за 11 неделю 2024 года (с 11 марта по 17 марта) вырос почти на 20% в сравнении с предыдущей. Рост уровня заболеваемости отмечен во всех возрастных группах примерно в равной доли.
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