Челябинский главный инженер Антонов сравнил мосты в США и России

Челябинский инженер Антонов: в России невозможны ЧП с мостами, как в США

Нормативы в России практически исключают риски обрушения мостов из-за судов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России практически исключена возможность ситуации, подобной разрушению моста Фрэнсиса Скотта Ки в США, из-за разницы нормативов строительства. Таким мнением с URA.RU поделился главный инженер Упрдор «Южный Урал» Антон Антонов.

«Ситуация, аналогичная сегодняшней трагедии в США, практически исключена. Российские нормативы именно по искусственным сооружениям — одни из самых жестких в мире», — заявил URA.RU Антонов. В России учитывают нагрузку навала судов на опоры моста в нескольких сочетаниях и делают расчет прогрессирующего разрушения, уточнил он.

На трассах путепроводы строятся с запасом: больше, чем габариты возможного транспорта. Такие правила позволяют избежать наезда фур на мостовые объекты. Въехать в путепровод водитель может только по двум причинам: перевозка негабаритного груза или по ошибке поднятый кузов транспорта, сообщил эксперт.

«Такие ситуации в России чрезвычайно редки, и в моей практике не приводили к катастрофическим последствиям. Именно с целью „защиты от дурака“ даже перед пешеходными надземными переходами на федеральных трассах мы стараемся ставить габаритные ворота, которые снижают риск повреждения до мизерного уровня», — подчеркнул Антонов.

Мост в Балтиморе, штат Мэриленд (США), обрушился 26 марта. Причиной стало судно, врезавшееся в конструкцию. В воду упали минимум семь автомобилей.