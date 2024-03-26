В Челябинске цены на дачи резко вырастут к середине апреля

Дачи в Челябинске в 2024 году подорожали на 15% еще до старта продаж

27 марта 2024 в 12:18 Размер текста - 17 +

Цены на дачи растут из-за сезонности, а также из-за подорожания участков и стройматериалов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске цены на садовые участки с домом резко вырастут к середине апреля 2024 года. На данный момент дачи уже подорожали на 15%, рассказала URA.RU президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «Из-за обильного снегопада в начале 2024 года и не прочищенных проездов в СНТ в Челябинске немого сдвинулся старт продаж дачных участков. При этом цены на дачи уже выросли на 10-15%. Можно спрогнозировать, что стоимость садовых участков с домиком продолжит расти с середины апреля по июнь», — сообщила Шатрукова. На данный момент дачи в Челябинске в среднем стоят 600 тысяч рублей. Их стоимость отстает от роста цен на жилье, а также на земельные участки и стройматериалы. Но в 2024 году садовые участки с домом могут подорожать на 30%. Как сообщают челябинские специалисты по недвижимости, цены на них могут повыситься еще и потому, что на данный момент челябинцы продолжают активно покупать частные дома как за наличные, так и в ипотеку по льготным программам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске цены на садовые участки с домом резко вырастут к середине апреля 2024 года. На данный момент дачи уже подорожали на 15%, рассказала URA.RU президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «Из-за обильного снегопада в начале 2024 года и не прочищенных проездов в СНТ в Челябинске немого сдвинулся старт продаж дачных участков. При этом цены на дачи уже выросли на 10-15%. Можно спрогнозировать, что стоимость садовых участков с домиком продолжит расти с середины апреля по июнь», — сообщила Шатрукова. На данный момент дачи в Челябинске в среднем стоят 600 тысяч рублей. Их стоимость отстает от роста цен на жилье, а также на земельные участки и стройматериалы. Но в 2024 году садовые участки с домом могут подорожать на 30%. Как сообщают челябинские специалисты по недвижимости, цены на них могут повыситься еще и потому, что на данный момент челябинцы продолжают активно покупать частные дома как за наличные, так и в ипотеку по льготным программам.