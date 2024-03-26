26 марта 2024

Жители Нижневартовска жалуются на опасную наледь при входе в поликлинику

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Гололёд. Курган, лед, скользкая дорога, гололед, скользко
На входе в поликлинику Нижневартовска образовалась опасная наледь Фото:

Пациенты Нижневартовской городской поликлиники №2 (ХМАО) жалуются на опасную наледь прямо на входе в медучреждение. Своим негодованием местный житель поделился с URA.RU.

«Возле поликлиники №2 в Нижневартовске страшный лед у центрального входа. Никто его не чистит уже очень долго. Люди падают и страдают. Почему пожилым людям, чтобы попасть на прием, приходится проявлять чудеса акробатики из-за этого безобразия?» — поделился вартовчанин.

В поликлинике корреспонденту URA.RU объяснили, что наледь периодически формируется из-за большого потока посетителей. Однако журналиста заверили, что проблема будет исправлена в ближайшее время.

Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО прогнозировали резкие перепады температуры. Синоптики ожидали, что на территории региона местами может холодать до -30 градусов ночью, а днем в отдельных районах вновь возвращаться потепление.

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Пациенты Нижневартовской городской поликлиники №2 (ХМАО) жалуются на опасную наледь прямо на входе в медучреждение. Своим негодованием местный житель поделился с URA.RU. «Возле поликлиники №2 в Нижневартовске страшный лед у центрального входа. Никто его не чистит уже очень долго. Люди падают и страдают. Почему пожилым людям, чтобы попасть на прием, приходится проявлять чудеса акробатики из-за этого безобразия?» — поделился вартовчанин. В поликлинике корреспонденту URA.RU объяснили, что наледь периодически формируется из-за большого потока посетителей. Однако журналиста заверили, что проблема будет исправлена в ближайшее время. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО прогнозировали резкие перепады температуры. Синоптики ожидали, что на территории региона местами может холодать до -30 градусов ночью, а днем в отдельных районах вновь возвращаться потепление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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