Челябинский депутат Мухметьярова сообщила, как ее преследовала полиция

Челябинский депутат попросила полицию составлять акты за снежную колею на дороге

28 марта 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

Мухометьярова попросила начальника ГУ МВД обратить внимание на содержание дорог зимой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова на сессии ЗСО 28 марта рассказала, как ее зимой преследовала полиция. Эту историю она озвучила после того, как с докладом на сессии выступил начальник ГУ МВД по региону Михаил Скоков. «Это было 7 января, мы ехали по внутриквартальной дороге в Челябинске. Увидели, что за нами едет машина ДПС с включенными проблесковыми маячками. Мы остановились, инспектор поинтересовался, употреблял ли водитель, мой муж, алкоголь. Мы были, разумеется, трезвые. Претензий к нам не было, но дорога была очень заснежена и мы ехали только по одной колее. Я представилась и просила составить акт о не надлежащем состоянии дороги», — рассказала депутат. По словам Мухометьяровой, акт инспекторы ДПС составлять не стали. Депутат просила обратить на это внимание. Скоков, выслушав Мухометьярову, поблагодарил ее за «трезвость за рулем». При этом начальник главка отметил, что этой зимой к содержанию дорог действительно было много нареканий и власти не всегда реагировали на претензии ГИБДД. По словам Скокова, нынешней зимой составлено в три раза больше актов о ненадлежащем состоянии дороги, чем в предыдущие годы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова на сессии ЗСО 28 марта рассказала, как ее зимой преследовала полиция. Эту историю она озвучила после того, как с докладом на сессии выступил начальник ГУ МВД по региону Михаил Скоков. «Это было 7 января, мы ехали по внутриквартальной дороге в Челябинске. Увидели, что за нами едет машина ДПС с включенными проблесковыми маячками. Мы остановились, инспектор поинтересовался, употреблял ли водитель, мой муж, алкоголь. Мы были, разумеется, трезвые. Претензий к нам не было, но дорога была очень заснежена и мы ехали только по одной колее. Я представилась и просила составить акт о не надлежащем состоянии дороги», — рассказала депутат. По словам Мухометьяровой, акт инспекторы ДПС составлять не стали. Депутат просила обратить на это внимание. Скоков, выслушав Мухометьярову, поблагодарил ее за «трезвость за рулем». При этом начальник главка отметил, что этой зимой к содержанию дорог действительно было много нареканий и власти не всегда реагировали на претензии ГИБДД. По словам Скокова, нынешней зимой составлено в три раза больше актов о ненадлежащем состоянии дороги, чем в предыдущие годы.