В Екатеринбурге почти на 12% подняли плату за ЖКХ

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Повседневная жизнь. Пермь, коммунальные платежи, квитанция оплаты жкх, тарифы жкх
Индексация платы за ЖКХ вызвана инфляцией Фото:

Стоимость коммунальных услуг в многоквартирных домах Екатеринбурга подняли на 11,9%. Об этом рассказали в telegram-канале, который администрирует пресс-служба мэрии.

«Ставка платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме в Екатеринбурге проиндексирована на 11,9%. Необходимость решения обусловлена, в том числе, ростом цен на товары и услуги и инфляционными процессами», — сказано в сообщении.

Правительство Свердловской области с февраля приняло решение увеличить размер субсидии на оплату услуг ЖКХ на 1-4%. Сумма будет зависеть от действующих коммунальных тарифов каждого муниципалитета. Стоит отметить, что задолженность свердловчан за коммуналку на конец сентября 2023 года составила 20,1 млрд рублей, что больше показателей 2022 года.

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Стоимость коммунальных услуг в многоквартирных домах Екатеринбурга подняли на 11,9%. Об этом рассказали в telegram-канале, который администрирует пресс-служба мэрии. «Ставка платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме в Екатеринбурге проиндексирована на 11,9%. Необходимость решения обусловлена, в том числе, ростом цен на товары и услуги и инфляционными процессами», — сказано в сообщении. Правительство Свердловской области с февраля приняло решение увеличить размер субсидии на оплату услуг ЖКХ на 1-4%. Сумма будет зависеть от действующих коммунальных тарифов каждого муниципалитета. Стоит отметить, что задолженность свердловчан за коммуналку на конец сентября 2023 года составила 20,1 млрд рублей, что больше показателей 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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