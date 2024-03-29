В Екатеринбурге почти на 12% подняли плату за ЖКХ

29 марта 2024 в 20:14 Размер текста - 17 +

Индексация платы за ЖКХ вызвана инфляцией Фото: Сергей Русанов © URA.RU Стоимость коммунальных услуг в многоквартирных домах Екатеринбурга подняли на 11,9%. Об этом рассказали в telegram-канале, который администрирует пресс-служба мэрии. «Ставка платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме в Екатеринбурге проиндексирована на 11,9%. Необходимость решения обусловлена, в том числе, ростом цен на товары и услуги и инфляционными процессами», — сказано в сообщении. Правительство Свердловской области с февраля приняло решение увеличить размер субсидии на оплату услуг ЖКХ на 1-4%. Сумма будет зависеть от действующих коммунальных тарифов каждого муниципалитета. Стоит отметить, что задолженность свердловчан за коммуналку на конец сентября 2023 года составила 20,1 млрд рублей, что больше показателей 2022 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стоимость коммунальных услуг в многоквартирных домах Екатеринбурга подняли на 11,9%. Об этом рассказали в telegram-канале, который администрирует пресс-служба мэрии. «Ставка платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме в Екатеринбурге проиндексирована на 11,9%. Необходимость решения обусловлена, в том числе, ростом цен на товары и услуги и инфляционными процессами», — сказано в сообщении. Правительство Свердловской области с февраля приняло решение увеличить размер субсидии на оплату услуг ЖКХ на 1-4%. Сумма будет зависеть от действующих коммунальных тарифов каждого муниципалитета. Стоит отметить, что задолженность свердловчан за коммуналку на конец сентября 2023 года составила 20,1 млрд рублей, что больше показателей 2022 года.