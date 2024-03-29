Устроивших рекламную акцию наркошопа в центре Москвы во время теракта арестовали

29 марта 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Пресненский районный суд Москвы заключил под стражу организаторов наружной рекламы наркотиков во время теракта в «Крокусе» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Пресненский районный суд Москвы заключил под стражу россиян, которые во время совершения теракта в «Крокус Сити Холле» в центре столицы рекламировали онлайн-магазин наркотиков. Об этом сообщает объединенная пресс-служба московских судов. «Постановлением Пресненского районного суда города Москвы Алексею Амосову, Александру Балаеву, Сергею Коренову избраны меры пресечения в виде заключения под стражу до 23 мая 2024 года. <…> Все фигуранты обвиняются в совершении преступления (cклонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)», — подчеркнули в пресс-службе. Сообщение опубликовано в соответствующем telegram-канале. Ранее стало известно, что в тот момент, когда совершался теракт в подмосковном Красногорске, в самой столице в районе Арбата был размещен грузовой автомобиль с рекламой наркотиков. После автомобиль был проверен группой кинологов. Сам теракт произошел 22 марта. Все исполнители в настоящий момент задержаны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресненский районный суд Москвы заключил под стражу россиян, которые во время совершения теракта в «Крокус Сити Холле» в центре столицы рекламировали онлайн-магазин наркотиков. Об этом сообщает объединенная пресс-служба московских судов. «Постановлением Пресненского районного суда города Москвы Алексею Амосову, Александру Балаеву, Сергею Коренову избраны меры пресечения в виде заключения под стражу до 23 мая 2024 года. <…> Все фигуранты обвиняются в совершении преступления (cклонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)», — подчеркнули в пресс-службе. Сообщение опубликовано в соответствующем telegram-канале. Ранее стало известно, что в тот момент, когда совершался теракт в подмосковном Красногорске, в самой столице в районе Арбата был размещен грузовой автомобиль с рекламой наркотиков. После автомобиль был проверен группой кинологов. Сам теракт произошел 22 марта. Все исполнители в настоящий момент задержаны.