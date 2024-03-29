Устроивших рекламную акцию наркошопа в центре Москвы во время теракта арестовали

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Пресненский районный суд Москвы заключил под стражу организаторов наружной рекламы наркотиков во время теракта в «Крокусе» Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Пресненский районный суд Москвы заключил под стражу россиян, которые во время совершения теракта в «Крокус Сити Холле» в центре столицы рекламировали онлайн-магазин наркотиков. Об этом сообщает объединенная пресс-служба московских судов.

«Постановлением Пресненского районного суда города Москвы Алексею Амосову, Александру Балаеву, Сергею Коренову избраны меры пресечения в виде заключения под стражу до 23 мая 2024 года. <…> Все фигуранты обвиняются в совершении преступления (cклонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)», — подчеркнули в пресс-службе. Сообщение опубликовано в соответствующем telegram-канале.

Ранее стало известно, что в тот момент, когда совершался теракт в подмосковном Красногорске, в самой столице в районе Арбата был размещен грузовой автомобиль с рекламой наркотиков. После автомобиль был проверен группой кинологов. Сам теракт произошел 22 марта. Все исполнители в настоящий момент задержаны.

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Пресненский районный суд Москвы заключил под стражу россиян, которые во время совершения теракта в «Крокус Сити Холле» в центре столицы рекламировали онлайн-магазин наркотиков. Об этом сообщает объединенная пресс-служба московских судов. «Постановлением Пресненского районного суда города Москвы Алексею Амосову, Александру Балаеву, Сергею Коренову избраны меры пресечения в виде заключения под стражу до 23 мая 2024 года. <…> Все фигуранты обвиняются в совершении преступления (cклонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)», — подчеркнули в пресс-службе. Сообщение опубликовано в соответствующем telegram-канале. Ранее стало известно, что в тот момент, когда совершался теракт в подмосковном Красногорске, в самой столице в районе Арбата был размещен грузовой автомобиль с рекламой наркотиков. После автомобиль был проверен группой кинологов. Сам теракт произошел 22 марта. Все исполнители в настоящий момент задержаны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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