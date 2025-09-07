В Польше раскрыли первые данные о сбитом дроне

На месте падения беспилотного летательного аппарата, который упал в Польше в субботу, 6 сентября, не обнаружено следов взрыва. Об этом рассказал представитель районной прокуратуры в Замостье Рафал Кавалец агентству PAP.
«Дрон будет осмотрен экспертами-специалистами. Следов взрыва на месте происшествия не обнаружено», — сказано в сообщении агентства, которое приводит слова Кавалеца.
По одной из версий, крушение БПЛА могло случиться из-за того, что дрону не хватило топлива. Также есть предположение, что этот беспилотник использовали контрабандисты. Расследование инцидента продолжается.
Ранее сообщалось, что в населенном пункте Майдан-Селец Люблинского воеводства Польши рухнул неизвестный летательный аппарат. В МВД страны отметили, что это мог быть контрабандный дрон. В Министерстве национальной обороны уточнили, что упавший объект «не имеет военного значения».
