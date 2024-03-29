Помилованные Путиным свердловчанки вышли из колонии

30 марта 2024 в 15:55 Размер текста - 17 +

Президент РФ помиловал троих осужденных из Нижнего Тагила Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Три свердловчанки, которых помиловал президент РФ Владимир Путин, вышли на свободу из нижнетагильской ИК-6. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН. «Три женщины, которые содержались в ИК-6 (колония для женщин, осужденных впервые, г. Нижний Тагил) ГУФСИН России по Свердловской области, получили помилование президента РФ Владимира Путина. В настоящее время все они уже освобождены из колонии и уехали домой», — говорится в релизе. В марте глава государства помиловал 52 осужденных женщины. В первую очередь были отпущены беременные, женщины у которых есть несовершеннолетние дети и те, у кого родственники участвуют в СВО. 14 марта URA.RU писало о том, что в большой список помилованных попали три свердловчанки — со ссылкой на омбудсмена Татьяну Мерзлякову. Все они имеют больше одного ребенка и у каждой из них в «Доме ребенка» при ИК находились по одному малышу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Три свердловчанки, которых помиловал президент РФ Владимир Путин, вышли на свободу из нижнетагильской ИК-6. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН. «Три женщины, которые содержались в ИК-6 (колония для женщин, осужденных впервые, г. Нижний Тагил) ГУФСИН России по Свердловской области, получили помилование президента РФ Владимира Путина. В настоящее время все они уже освобождены из колонии и уехали домой», — говорится в релизе. В марте глава государства помиловал 52 осужденных женщины. В первую очередь были отпущены беременные, женщины у которых есть несовершеннолетние дети и те, у кого родственники участвуют в СВО. 14 марта URA.RU писало о том, что в большой список помилованных попали три свердловчанки — со ссылкой на омбудсмена Татьяну Мерзлякову. Все они имеют больше одного ребенка и у каждой из них в «Доме ребенка» при ИК находились по одному малышу.