30 марта 2024

Спецназ заблокировал террористов в домах Махачкалы и Каспийска

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
ФСБ вычислила местоположение террористов Фото:

Спецназ ФСБ заблокировал террористов в жилых домах Махачкалы и Каспийска, сообщает Национальный антитеррористический комитет. Ранее в этих городах был введен режим контртеррористической операции.

«Органы безопасности в ходе оперативно-розыскных мероприятий получили информацию о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Ночью их заблокировали в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска», — сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Ранее для безопасности граждан в этих районах был введен режим контртеррористической операции. По информации НАК, жители окрестных домов эвакуированы.

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Спецназ ФСБ заблокировал террористов в жилых домах Махачкалы и Каспийска, сообщает Национальный антитеррористический комитет. Ранее в этих городах был введен режим контртеррористической операции. «Органы безопасности в ходе оперативно-розыскных мероприятий получили информацию о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Ночью их заблокировали в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска», — сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК). Ранее для безопасности граждан в этих районах был введен режим контртеррористической операции. По информации НАК, жители окрестных домов эвакуированы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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