Спецназ заблокировал террористов в домах Махачкалы и Каспийска

31 марта 2024 в 08:50 Размер текста - 17 +

ФСБ вычислила местоположение террористов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Спецназ ФСБ заблокировал террористов в жилых домах Махачкалы и Каспийска, сообщает Национальный антитеррористический комитет. Ранее в этих городах был введен режим контртеррористической операции. «Органы безопасности в ходе оперативно-розыскных мероприятий получили информацию о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Ночью их заблокировали в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска», — сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК). Ранее для безопасности граждан в этих районах был введен режим контртеррористической операции. По информации НАК, жители окрестных домов эвакуированы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спецназ ФСБ заблокировал террористов в жилых домах Махачкалы и Каспийска, сообщает Национальный антитеррористический комитет. Ранее в этих городах был введен режим контртеррористической операции. «Органы безопасности в ходе оперативно-розыскных мероприятий получили информацию о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Ночью их заблокировали в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска», — сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК). Ранее для безопасности граждан в этих районах был введен режим контртеррористической операции. По информации НАК, жители окрестных домов эвакуированы.