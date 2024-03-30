Губернатор Куйвашев выделил деньги для преображения двух городских округов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил дополнительные средства на благоустройство общественных пространств Волчанского и Сысертского городских округов. Они получат 51 миллион рублей, сообщает департамент информационной политики региона (ДИП).
«Волчанский городской округ получит 41 миллион рублей, а Сысертский городской округ — 10 миллионов рублей. Работы на объектах в этих муниципалитетах идут с опережением графика», — говорится на сайте ДИПа.
В Волчанске обновляется набережная — территория вокруг городского пруда будет благоустроена архитектурными формами, скамейками, площадками, видеонаблюдением и новыми дорожками. В Сысертском ГО продолжается обновление парка у завода «Уралгидромаш», начавшееся в 2023 году. Там появится место для воркаута и тенниса, детская площадка, а также скейтпарк.
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