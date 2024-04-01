Топ странных случаев с гостями в свердловских термах с пивной баней

В свердловских термах гости забирали лейки и использовали сушилку как мусорку

01 апреля 2024 в 19:02 Размер текста - 17 +

Среди гостей очень много семей с детьми Фото: Илья Московец © URA.RU Со дня технического открытия (12 февраля) термальный комплекс ЮГА под Екатеринбургом принял 50 тысяч гостей. При таком количестве посетителей за полтора месяца не обошлось без курьезных случаев — некоторые люди забирали с собой из душевых лейки и крючки, а кто-то умудрился использовать сушку для купальников как мусорное ведро. Об этом URA.RU рассказала директор по маркетингу Ксения Макоха. «Фишкой у нас была сушка для купальников. Она сломалась на третий день, потому что, невзирая на огромное объявление над и на ней, ее использовали под мусорку. Когда нам пришлось оплатить гостям несколько испорченных купальников, мы решили сушки поменять», — рассказала директор. В основном комплекс посещают семьи с детьми из Свердловской области, Тюмени, Кургана и Уфы. В среднем в будний день бывает до тысячи гостей, в выходные — более двух тысяч. Причиной длинных очередей, которые посетители отмечали в середине февраля, стали именинники — за полтора месяца таких насчитали около 20 тысяч человек. Также руководство комплекса заметило, что ЮГА полюбились пенсионерам: некоторые объединяются в группы, заказывают автобус и едут в Горный Щит. Вскоре специально для пожилых людей запустят акцию, где им обещают предоставить лучшее ценовое предложение. Термальный комплекс с пивной баней открылся в техническом режиме 12 февраля. Гостям обещают, что на территории вскоре появится 17 видов парных, сейчас готово шесть бань и серф-волна. В будущем ЮГА планируют стать региональной сеткой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Со дня технического открытия (12 февраля) термальный комплекс ЮГА под Екатеринбургом принял 50 тысяч гостей. При таком количестве посетителей за полтора месяца не обошлось без курьезных случаев — некоторые люди забирали с собой из душевых лейки и крючки, а кто-то умудрился использовать сушку для купальников как мусорное ведро. Об этом URA.RU рассказала директор по маркетингу Ксения Макоха. «Фишкой у нас была сушка для купальников. Она сломалась на третий день, потому что, невзирая на огромное объявление над и на ней, ее использовали под мусорку. Когда нам пришлось оплатить гостям несколько испорченных купальников, мы решили сушки поменять», — рассказала директор. В основном комплекс посещают семьи с детьми из Свердловской области, Тюмени, Кургана и Уфы. В среднем в будний день бывает до тысячи гостей, в выходные — более двух тысяч. Причиной длинных очередей, которые посетители отмечали в середине февраля, стали именинники — за полтора месяца таких насчитали около 20 тысяч человек. Также руководство комплекса заметило, что ЮГА полюбились пенсионерам: некоторые объединяются в группы, заказывают автобус и едут в Горный Щит. Вскоре специально для пожилых людей запустят акцию, где им обещают предоставить лучшее ценовое предложение. Термальный комплекс с пивной баней открылся в техническом режиме 12 февраля. Гостям обещают, что на территории вскоре появится 17 видов парных, сейчас готово шесть бань и серф-волна. В будущем ЮГА планируют стать региональной сеткой.