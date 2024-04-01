Девушка ушла из дома 17 марта (архивное фото)
В Иркутске пропала 28-летняя Ангелина Переверзева, и, по данным волонтеров, она может находиться в Свердловской области. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
«С 17 марта 2024 года ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы и глаза черные», — сообщают волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
Девушка была одета в черный пуховик и синие джинсы. Поисковый отряд призывает всех, кто может обладать информацией о местоположении Ангелины Переверзевой, сообщить по телефонам +7 (800) 700-54-52 или +7 (964) 108-89-03.
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