Общество Пропавшую девушку из Иркутска ищут в Свердловской области. Фото 02 апреля 2024 в 09:42 Размер текста - 17 + Девушка ушла из дома 17 марта (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Иркутске пропала 28-летняя Ангелина Переверзева, и, по данным волонтеров, она может находиться в Свердловской области. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт». «С 17 марта 2024 года ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы и глаза черные», — сообщают волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Девушка была одета в черный пуховик и синие джинсы. Поисковый отряд призывает всех, кто может обладать информацией о местоположении Ангелины Переверзевой, сообщить по телефонам +7 (800) 700-54-52 или +7 (964) 108-89-03. ЛизаАлерт . Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Иркутске пропала 28-летняя Ангелина Переверзева, и, по данным волонтеров, она может находиться в Свердловской области. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт». «С 17 марта 2024 года ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы и глаза черные», — сообщают волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Девушка была одета в черный пуховик и синие джинсы. Поисковый отряд призывает всех, кто может обладать информацией о местоположении Ангелины Переверзевой, сообщить по телефонам +7 (800) 700-54-52 или +7 (964) 108-89-03. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям