Большой медиаэкран в центре Екатеринбурга окрасили в российско-белорусские цвета. Видео

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Установка медианавеса на улице Вайнера. Екатеринбург, вайнера улица, медианавес, медиаэкран
Акцию с медиаэкраном устроили вечером 2 апреля Фото:

Огромный медиаэкран на улице Вайнера в центре Екатеринбурга окрасили в цвета флагов России и Белоруссии — по случаю Дня единения двух народов. Видео опубликовано в telegram-канале вице-мэра Марины Фадеевой «Международные связи Екатеринбурга».

«Медиаэкран на Вайнера окрасился в цвета флагов России и Белоруссии в честь Дня единения народов наших стран!» — говорится в посте. Накануне с праздником поздравлял полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев: «Союз России и Беларуси — это пример крепкой, искренней дружбы, основанной на уважении и взаимовыручке».

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Огромный медиаэкран на улице Вайнера в центре Екатеринбурга окрасили в цвета флагов России и Белоруссии — по случаю Дня единения двух народов. Видео опубликовано в telegram-канале вице-мэра Марины Фадеевой «Международные связи Екатеринбурга». «Медиаэкран на Вайнера окрасился в цвета флагов России и Белоруссии в честь Дня единения народов наших стран!» — говорится в посте. Накануне с праздником поздравлял полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев: «Союз России и Беларуси — это пример крепкой, искренней дружбы, основанной на уважении и взаимовыручке».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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