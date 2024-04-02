Акцию с медиаэкраном устроили вечером 2 апреля
Огромный медиаэкран на улице Вайнера в центре Екатеринбурга окрасили в цвета флагов России и Белоруссии — по случаю Дня единения двух народов. Видео опубликовано в telegram-канале вице-мэра Марины Фадеевой «Международные связи Екатеринбурга».
«Медиаэкран на Вайнера окрасился в цвета флагов России и Белоруссии в честь Дня единения народов наших стран!» — говорится в посте. Накануне с праздником поздравлял полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев: «Союз России и Беларуси — это пример крепкой, искренней дружбы, основанной на уважении и взаимовыручке».
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