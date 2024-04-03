03 апреля 2024

Челябинский шоумен Стас Ярушин снялся в продолжении сериала «Универ»

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Алексей Текслер на открытии ледового катка в Челябинске в Парке им. В. В. Терешковой. Челябинск, ярушин станислав
Актер из Челябинска Стас Ярушин сообщил об участии в новом сезоне «Универа» Фото:

Уроженец Челябинска, актер и музыкант Стас Ярушин снялся в продолжении сериала «Универ» — «Универ. 13 лет спустя». Об этом сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ.

«Совсем скоро стартует новый сезон. У меня классная линия — больше драмы, меньше комедии», — передает слова Ярушина пресс-служба телеканала.

Стас Ярушин уточнил, что авторам сериала «Универ» удалось совместить ситком с полнометражным фильмом. В сюжете также анонсируется возвращение героя Кузи, который покинул проект в 2013 году. Премьера запланирована на 2024 год.

Ранее шоумен Ярушин участвовал в программе «Маска», но до финала ему не хватило одного эфира. Жюри раскрыли актера, и он выбыл из проекта, чем остался разочарован.

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Уроженец Челябинска, актер и музыкант Стас Ярушин снялся в продолжении сериала «Универ» — «Универ. 13 лет спустя». Об этом сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ. «Совсем скоро стартует новый сезон. У меня классная линия — больше драмы, меньше комедии», — передает слова Ярушина пресс-служба телеканала. Стас Ярушин уточнил, что авторам сериала «Универ» удалось совместить ситком с полнометражным фильмом. В сюжете также анонсируется возвращение героя Кузи, который покинул проект в 2013 году. Премьера запланирована на 2024 год. Ранее шоумен Ярушин участвовал в программе «Маска», но до финала ему не хватило одного эфира. Жюри раскрыли актера, и он выбыл из проекта, чем остался разочарован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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