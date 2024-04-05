Проект ребрендинга главной арт-выставки Перми выиграл российскую премию

Пермский выставочный проект «Понаехали» получил премию «Серебряный лучник»

Пермяки привезли победу в номинации «Маркетинговые коммуникации» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Проект ребрендинга главной художественной выставки «Арт-Пермь» высоко оценили на общероссийском уровне. Форум «Понаехали! Арт-Пермь. XXV» стал лауреатом премии в сфере коммуникации «Серебряный лучник». Итоги конкурса подвели в Москве.

«Номинация „Маркетинговые коммуникации“. Победитель — „Понаехали!“ на „Арт-Пермь“: перезагрузка художественной выставки-ярмарки с 25-летней историей», — указано на сайте премии. В финале пермский проект боролся с компанией Тинькофф и игорной зоной «Красная Поляна».

Организаторы «Серебряного лучника» отметили, что авторы проекта «Понаехали» смешали выставочный и театральный жанры, а чтобы выделить его среди прочих событий, «решили рисковать и делать его „на грани“: удивлять, провоцировать, впечатлять участников и посетителей на всех этапах». В итоге за пять дней выставку посетили 15 тысяч человек, в среднем по три тысячи в день. Это выше уровня прошлых лет, когда на нее приходили ежедневно около двух тысяч зрителей.

Выставка «Понаехали! Арт-Пермь. XXV» прошла под художественным руководством Владимира Гурфинкеля в 2023 году. Она отметилась рядом скандалов, которые начались еще до открытия. Так возмущение у ряда пермяков вызвал проект московских художников Наталии Воскресенской и Дмитрия Плоткина «Возвращение Бога домой». Его в итоге исключили из программы форума. Из-за опасений за чувства верующих на вернисаже коробками закрыли работу пермского дизайнера-художника Игоря Горячева, которая представляет собой расписные и декорированные скульптуры сидящего Будды. А картины художницы Алисы Соколовой перевернули изображением к стене.

Как рассказывало URA.RU, в 2024 году выставка «Арт-Пермь» не состоится. Причиной стала высокая стоимость аренды помещения, объясняли в пресс-службе выставочного оператора PRO EXPO, который занимается организацией ежегодного форума.