Жена погибшего в отделе полиции екатеринбуржца обвинила силовиков

07 апреля 2024 в 13:43 Размер текста - 17 +

Девушка заявила, что сотрудники полиции плохо осмотрели мужчину Фото: Анна Майорова © URA.RU Жена екатеринбуржца, погибшего 4 апреля в отделе полиции на улице Инженерной, обвинила силовиков в недостаточном контроле. Она заявила, что мужчина, по предварительной версии совершивший суицид, остался бы жив, если бы полицейские осмотрели его более тщательно. «Я считаю, что это полностью вина сотрудников полиции. Они должны были его до шнурков его осмотреть. Они говорят, что он за две секунды скончался, но ведь чтобы подготовиться к этому, нужно время. Им надо было в камеру смотреть, а не чай пить. Они оставили меня без кормильца», — рассказала женщина Е1.RU. По ее словам, брат предупреждал силовиков о том, что мужчина уже пытался прибегнуть к самоубийству. Женщина подчеркнула, что супруг содержал всю семью сам, а ей работать не позволял. Она также отметила, что он был прекрасным отцом, когда не употреблял наркотики. О смерти мужчины в отделе полиции стало известно 6 апреля. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Следственный комитет проводит проверку, а тело погибшего направлено на экспертизу для установления точной причины смерти. У мужчины остались пять детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жена екатеринбуржца, погибшего 4 апреля в отделе полиции на улице Инженерной, обвинила силовиков в недостаточном контроле. Она заявила, что мужчина, по предварительной версии совершивший суицид, остался бы жив, если бы полицейские осмотрели его более тщательно. «Я считаю, что это полностью вина сотрудников полиции. Они должны были его до шнурков его осмотреть. Они говорят, что он за две секунды скончался, но ведь чтобы подготовиться к этому, нужно время. Им надо было в камеру смотреть, а не чай пить. Они оставили меня без кормильца», — рассказала женщина Е1.RU. По ее словам, брат предупреждал силовиков о том, что мужчина уже пытался прибегнуть к самоубийству. Женщина подчеркнула, что супруг содержал всю семью сам, а ей работать не позволял. Она также отметила, что он был прекрасным отцом, когда не употреблял наркотики. О смерти мужчины в отделе полиции стало известно 6 апреля. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Следственный комитет проводит проверку, а тело погибшего направлено на экспертизу для установления точной причины смерти. У мужчины остались пять детей.