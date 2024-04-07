Что грозит полицейским, в отделе которых екатеринбуржец покончил с собой

Полицейским, в отделе которых умер екатеринбуржец, грозит колония

08 апреля 2024 в 12:07 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла вечером 4 апреля на Химмаше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Против сотрудников 13-го отдела полиции Екатеринбурга, на смене которых, предположительно, покончил с собой задержанный 32-летний мужчина, могут возбудить уголовное дело по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к силовым структурам. «Если после проверки будет установлено, что полицейские допустили хотя бы одно нарушение при досмотре задержанного, то вполне может быть возбуждено уголовное дело. Однако эта статья (293 УК РФ — прим. URA.RU) — сложно доказуема», — считает собеседник агентства. По его словам, супруга скончавшегося может подать гражданский иск к силовикам, чтобы отсудить определенную денежную сумму. Бывший свердловский оперуполномоченный (попросил не называть имени) в разговоре с URA.RU вступился за сотрудников ОП-13. «На смене очень много звонков поступает, приходится помогать и другим людям. Ты не можешь за всем усмотреть, большой объем работы у силовиков. Служебная проверка покажет, были ли виноваты сотрудники отдела», — сказал он. Собеседник URA.RU не исключает, что полицейские могут избежать уголовного дела и даже увольнения с работы. Другой источник URA.RU из правоохранительных органов добавил, что 32-летний мужчина неоднократно пытался покончить с собой. Новость по теме Жена погибшего в отделе полиции екатеринбуржца обвинила силовиков Тело мужчины в отделе полиции на Химмаше нашли вечером 4 апреля. По предварительным данным, он покончил с собой в камере. Мужчина был в розыске за управление автомобилем в состоянии опьянения. Ранее он неоднократно был судим за кражи, угрозу убийством, умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества и другое. Свой последний срок екатеринбуржец получил в 2020 году — как раз за управление в нетрезвом виде. Тогда суд приговорил его к условному лишению свободы на два года и 11 месяцев. Подробные обстоятельства смерти мужчины установят в рамках начавшейся проверки, говорил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. У мужчины остались жена и пятеро детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Против сотрудников 13-го отдела полиции Екатеринбурга, на смене которых, предположительно, покончил с собой задержанный 32-летний мужчина, могут возбудить уголовное дело по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к силовым структурам. «Если после проверки будет установлено, что полицейские допустили хотя бы одно нарушение при досмотре задержанного, то вполне может быть возбуждено уголовное дело. Однако эта статья (293 УК РФ — прим. URA.RU) — сложно доказуема», — считает собеседник агентства. По его словам, супруга скончавшегося может подать гражданский иск к силовикам, чтобы отсудить определенную денежную сумму. Бывший свердловский оперуполномоченный (попросил не называть имени) в разговоре с URA.RU вступился за сотрудников ОП-13. «На смене очень много звонков поступает, приходится помогать и другим людям. Ты не можешь за всем усмотреть, большой объем работы у силовиков. Служебная проверка покажет, были ли виноваты сотрудники отдела», — сказал он. Собеседник URA.RU не исключает, что полицейские могут избежать уголовного дела и даже увольнения с работы. Другой источник URA.RU из правоохранительных органов добавил, что 32-летний мужчина неоднократно пытался покончить с собой. Тело мужчины в отделе полиции на Химмаше нашли вечером 4 апреля. По предварительным данным, он покончил с собой в камере. Мужчина был в розыске за управление автомобилем в состоянии опьянения. Ранее он неоднократно был судим за кражи, угрозу убийством, умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества и другое. Свой последний срок екатеринбуржец получил в 2020 году — как раз за управление в нетрезвом виде. Тогда суд приговорил его к условному лишению свободы на два года и 11 месяцев. Подробные обстоятельства смерти мужчины установят в рамках начавшейся проверки, говорил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. У мужчины остались жена и пятеро детей.