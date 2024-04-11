11 апреля 2024

В Рослесхозе раскрыли, каким регионам РФ грозят пожары

В Рослесхозе считают, что ряду регионов грозят лесные пожары
© Служба новостей «URA.RU»
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Лесные пожары часто возникают из-за людей Фото:

В Рослесхозе отмечают серьезную пожарную опасность для многих регионов страны. Об этом рассказал замруководителя Рослесхоза Алексей Венглинский.

«По предварительному прогнозу повышенная вероятность возникновения лесных пожаров летом из-за температурных аномалий и осадков возможна на севере Уральского, Сибирского, Приволжского федеральных округов, северо-западе Якутии, востоке Северо-Западного, северо-востоке Центрального и Уральского федеральных округов», — слова Венглинского приводит «Парламентская газета».

Также он подчеркнул, что по данным Росгидромета, в мае высока вероятность возникновения лесных пожаров на юге Мурманской, Новгородской, Архангельской, Амурской областях. Республиках Коми и Бурятия, Забайкальского и Хабаровского краев, Еврейской АО, на севере и юге Приморского края.

Учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин призвал не поджигать траву в пожароопасный сезон, об этом пишет RT. Как отметил специалист, часто причиной возникновения пожаров становится открытый огонь, который используют люди.

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В Рослесхозе отмечают серьезную пожарную опасность для многих регионов страны. Об этом рассказал замруководителя Рослесхоза Алексей Венглинский. «По предварительному прогнозу повышенная вероятность возникновения лесных пожаров летом из-за температурных аномалий и осадков возможна на севере Уральского, Сибирского, Приволжского федеральных округов, северо-западе Якутии, востоке Северо-Западного, северо-востоке Центрального и Уральского федеральных округов», — слова Венглинского приводит «Парламентская газета». Также он подчеркнул, что по данным Росгидромета, в мае высока вероятность возникновения лесных пожаров на юге Мурманской, Новгородской, Архангельской, Амурской областях. Республиках Коми и Бурятия, Забайкальского и Хабаровского краев, Еврейской АО, на севере и юге Приморского края. Учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин призвал не поджигать траву в пожароопасный сезон, об этом пишет RT. Как отметил специалист, часто причиной возникновения пожаров становится открытый огонь, который используют люди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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