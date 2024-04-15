Бастрыкин поручил завести дело из-за нападения толпы мужчин на екатеринбуржца

15 апреля 2024 в 14:37 Размер текста - 17 +

Александру Бастрыкину представят доклад по факту нападения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за мужчин, которые толпой запинали прохожего в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад», — следует из сообщения. Следователи организовали процессуальную проверку. Четверо неизвестных напали на мужчину на улице Черепанова 10 апреля. Пострадавшего госпитализировали. Несколько участников конфликта задержаны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за мужчин, которые толпой запинали прохожего в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад», — следует из сообщения. Следователи организовали процессуальную проверку. Четверо неизвестных напали на мужчину на улице Черепанова 10 апреля. Пострадавшего госпитализировали. Несколько участников конфликта задержаны.