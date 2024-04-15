Бастрыкин поручил завести дело из-за нападения толпы мужчин на екатеринбуржца

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за мужчин, которые толпой запинали прохожего в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад», — следует из сообщения. Следователи организовали процессуальную проверку.
Четверо неизвестных напали на мужчину на улице Черепанова 10 апреля. Пострадавшего госпитализировали. Несколько участников конфликта задержаны.
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