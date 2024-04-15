Челябинским агроклассам не могут найти партнеров среди предприятий

16 апреля 2024 в 11:46 Размер текста - 17 +

Светлана Черепухина готова задержать начало учебного года в вузе для отправки студентов на село Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Для созданных на территории Челябинской области 28 агроклассов школ не могут найти партнеров среди предприятий. Как рассказала ректор Южно-Уральского государственного агроуниверситета (ЮУрГАУ) Светлана Черепухина, проект по приобщению школьников к сельским профессиям поддержала лишь компания «Ситно». «При обучении в агроклассах дети уже с начальной школы будут понимать, что такое сельское хозяйство. Сейчас у нас создано 28 агроклассов. Каждый класс должен поддерживаться предприятиями. У нас единственное предприятие, которое завело в свой агрокласс оборудование, это „Ситно“», — пояснила Черепухина. Слова ректора привели в пресс-службе регионального минсельхоза. Партнерство с предприятиями, уверена Черепухина, позволит школьникам получить практические знания и навыки. В будущем такой подход поможет их профессиональной ориентации в сфере сельского хозяйства. В 2024 году на базе агрокласса «Ситно» проведут подготовку к сдаче единого госэкзамена. Руководитель отметила, что с 2025 года перед каждым сельхозпредприятием будет стоять задача заключить целевые договоры с агровузами на подготовку кадров. Причем с мая такие договоры будут оформляться только на портале «Работа в России». Государство в рамках документов компенсирует 90% расходов на подготовку специалиста. В текущем сезоне власти компенсируют расходы по организации производственной практики для студентов на селе. В 2023 году такую практику прошло в 1,7 раза больше ребят, чем годом ранее. Хотя абсолютные числа остались невысокими: 94 человека против 54-х студентов в 2022 году. ЮУрГАУ готов перенести начало учебного года, чтобы дать студентам возможность помочь в уборке урожая. Предложение об этом министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин внесет до 20 апреля. На практику летом и осенью вуз готов направить 881 студента, из них пока не востребованы 183 человека по направлениям подготовки переработки продукции, зоотехнии, агроинженерии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для созданных на территории Челябинской области 28 агроклассов школ не могут найти партнеров среди предприятий. Как рассказала ректор Южно-Уральского государственного агроуниверситета (ЮУрГАУ) Светлана Черепухина, проект по приобщению школьников к сельским профессиям поддержала лишь компания «Ситно». «При обучении в агроклассах дети уже с начальной школы будут понимать, что такое сельское хозяйство. Сейчас у нас создано 28 агроклассов. Каждый класс должен поддерживаться предприятиями. У нас единственное предприятие, которое завело в свой агрокласс оборудование, это „Ситно“», — пояснила Черепухина. Слова ректора привели в пресс-службе регионального минсельхоза. Партнерство с предприятиями, уверена Черепухина, позволит школьникам получить практические знания и навыки. В будущем такой подход поможет их профессиональной ориентации в сфере сельского хозяйства. В 2024 году на базе агрокласса «Ситно» проведут подготовку к сдаче единого госэкзамена. Руководитель отметила, что с 2025 года перед каждым сельхозпредприятием будет стоять задача заключить целевые договоры с агровузами на подготовку кадров. Причем с мая такие договоры будут оформляться только на портале «Работа в России». Государство в рамках документов компенсирует 90% расходов на подготовку специалиста. В текущем сезоне власти компенсируют расходы по организации производственной практики для студентов на селе. В 2023 году такую практику прошло в 1,7 раза больше ребят, чем годом ранее. Хотя абсолютные числа остались невысокими: 94 человека против 54-х студентов в 2022 году. ЮУрГАУ готов перенести начало учебного года, чтобы дать студентам возможность помочь в уборке урожая. Предложение об этом министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин внесет до 20 апреля. На практику летом и осенью вуз готов направить 881 студента, из них пока не востребованы 183 человека по направлениям подготовки переработки продукции, зоотехнии, агроинженерии.