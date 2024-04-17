Главный свердловский аудитор раскритиковала чиновников на глазах у Куйвашева

Глава свердловской счетной палаты указала мэрам на рачительность

17 апреля 2024 в 17:53 Размер текста - 17 +

Елена Новоторженцева призвала градоначальников быть экономнее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава счетной палаты Свердловской области Елена Новоторженцева при губернаторе Евгении Куйвашеве указала главам городов на сферы, где они могут быть поэкономнее. Например, в части закупки учебников. Из областного бюджета на эти нужды тратят до полумиллиарда рублей, хотя при более внимательном подходе к бюджетированию сумму можно сократить. Впечатлениями от доклада Новоторженцевой с URA.RU поделился один из участников встречи в правительственном санатории «Гранатовая бухта». «На ее [Новоторженцевой] выступлении был сделан большой акцент. Она представила хороший доклад относительно рачительности в расходовании бюджетных средств и дала выкладки, где бюджетирование может быть лучше. В частности, по закупке комплектов учебников, на которые тратят до полумиллиарда рублей», — поделился собеседник. Новоторженцева предложила муниципалитетам обмениваться книгами, чтобы не покупать новые, и бережливее относиться к учебникам, чтобы продлить срок их службы. «Такие вещи, которые, казалось бы, мелочь, серьезно экономят деньги», — добавил собеседник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава счетной палаты Свердловской области Елена Новоторженцева при губернаторе Евгении Куйвашеве указала главам городов на сферы, где они могут быть поэкономнее. Например, в части закупки учебников. Из областного бюджета на эти нужды тратят до полумиллиарда рублей, хотя при более внимательном подходе к бюджетированию сумму можно сократить. Впечатлениями от доклада Новоторженцевой с URA.RU поделился один из участников встречи в правительственном санатории «Гранатовая бухта». «На ее [Новоторженцевой] выступлении был сделан большой акцент. Она представила хороший доклад относительно рачительности в расходовании бюджетных средств и дала выкладки, где бюджетирование может быть лучше. В частности, по закупке комплектов учебников, на которые тратят до полумиллиарда рублей», — поделился собеседник. Новоторженцева предложила муниципалитетам обмениваться книгами, чтобы не покупать новые, и бережливее относиться к учебникам, чтобы продлить срок их службы. «Такие вещи, которые, казалось бы, мелочь, серьезно экономят деньги», — добавил собеседник.