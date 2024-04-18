Житель ХМАО устроил в суде потасовку с подсудимым по делу об убийстве его отца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Сын убитого пытался напасть на подсудимого в зале суда Фото:

В Сургутском городском суде подсудимый по делу об убийстве тестя Овик Мадоян едва не подрался с сыном погибшего, который попытался на него напасть. Мужчин разняли судебные приставы.

«Утром в сургутском городском суде чуть не случилась драка. Сын убитого Мехака Куркчана попытался напасть на его убийцу, бывшего мужа своей сестры Овика Мадояна. Судебные приставы быстро растащили бывших родственников» — передает журналист «Мегаполиса» из зала судебного заседаниям в tg-канале СМИ.

По словам корреспондента, оба участника конфликта оскорбляли друг друга и угрожали «поотрезать бошки». URA.RU запросило комментарий в пресс-службе городского суда, ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что подсудимый по делу об убийстве тестя Мадоян хочет, чтобы о нем сняли фильм. Он заявил, что история достойна экранизации, и частично признал вину.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургутском городском суде подсудимый по делу об убийстве тестя Овик Мадоян едва не подрался с сыном погибшего, который попытался на него напасть. Мужчин разняли судебные приставы. «Утром в сургутском городском суде чуть не случилась драка. Сын убитого Мехака Куркчана попытался напасть на его убийцу, бывшего мужа своей сестры Овика Мадояна. Судебные приставы быстро растащили бывших родственников» — передает журналист «Мегаполиса» из зала судебного заседаниям в tg-канале СМИ. По словам корреспондента, оба участника конфликта оскорбляли друг друга и угрожали «поотрезать бошки». URA.RU запросило комментарий в пресс-службе городского суда, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что подсудимый по делу об убийстве тестя Мадоян хочет, чтобы о нем сняли фильм. Он заявил, что история достойна экранизации, и частично признал вину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...