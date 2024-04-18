Житель ХМАО устроил в суде потасовку с подсудимым по делу об убийстве его отца

18 апреля 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Сын убитого пытался напасть на подсудимого в зале суда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургутском городском суде подсудимый по делу об убийстве тестя Овик Мадоян едва не подрался с сыном погибшего, который попытался на него напасть. Мужчин разняли судебные приставы. «Утром в сургутском городском суде чуть не случилась драка. Сын убитого Мехака Куркчана попытался напасть на его убийцу, бывшего мужа своей сестры Овика Мадояна. Судебные приставы быстро растащили бывших родственников» — передает журналист «Мегаполиса» из зала судебного заседаниям в tg-канале СМИ. По словам корреспондента, оба участника конфликта оскорбляли друг друга и угрожали «поотрезать бошки». URA.RU запросило комментарий в пресс-службе городского суда, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что подсудимый по делу об убийстве тестя Мадоян хочет, чтобы о нем сняли фильм. Он заявил, что история достойна экранизации, и частично признал вину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургутском городском суде подсудимый по делу об убийстве тестя Овик Мадоян едва не подрался с сыном погибшего, который попытался на него напасть. Мужчин разняли судебные приставы. «Утром в сургутском городском суде чуть не случилась драка. Сын убитого Мехака Куркчана попытался напасть на его убийцу, бывшего мужа своей сестры Овика Мадояна. Судебные приставы быстро растащили бывших родственников» — передает журналист «Мегаполиса» из зала судебного заседаниям в tg-канале СМИ. По словам корреспондента, оба участника конфликта оскорбляли друг друга и угрожали «поотрезать бошки». URA.RU запросило комментарий в пресс-службе городского суда, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что подсудимый по делу об убийстве тестя Мадоян хочет, чтобы о нем сняли фильм. Он заявил, что история достойна экранизации, и частично признал вину.