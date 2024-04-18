Глава Дагестана прокомментировал задержание главы МЧС Чечни

18 апреля 2024 в 23:55 Размер текста - 17 +

Сергей Меликов призвал к тщательному рассмотрению дела о задержании главы МЧС Чечни Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что произошедший на контрольно-пропускном пункте «Герзель» инцидент с задержанием руководителя ГУ МЧС по Чечне Алихана Цакаева требует тщательного рассмотрения. Событие, однако, никак не повлияет на отношения между республиками. «Инцидент, произошедший на КПП „Герзель“, безусловно, требует самого внимательного и детального анализа и, разумеется, никак не отразится на наших братских и добрососедских отношениях с чеченским народом», — написал Меликов в своем telegram-канале. Меликов также подчеркнул, что братские связи и взаимная поддержка между народами Дагестана и Чечни были подтверждены в ходе специальной военной операции. Глава Дагестана также подчеркнул, что сейчас нельзя давать повод для провокаций из-за рубежа. Цакаева задержали 17 апреля. К его внедорожнику подошли сотрудники полиции и в грубой форме «положили» его на землю, писала газета «Известия». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что произошедший на контрольно-пропускном пункте «Герзель» инцидент с задержанием руководителя ГУ МЧС по Чечне Алихана Цакаева требует тщательного рассмотрения. Событие, однако, никак не повлияет на отношения между республиками. «Инцидент, произошедший на КПП „Герзель“, безусловно, требует самого внимательного и детального анализа и, разумеется, никак не отразится на наших братских и добрососедских отношениях с чеченским народом», — написал Меликов в своем telegram-канале. Меликов также подчеркнул, что братские связи и взаимная поддержка между народами Дагестана и Чечни были подтверждены в ходе специальной военной операции. Глава Дагестана также подчеркнул, что сейчас нельзя давать повод для провокаций из-за рубежа. Цакаева задержали 17 апреля. К его внедорожнику подошли сотрудники полиции и в грубой форме «положили» его на землю, писала газета «Известия».