Глава Дагестана прокомментировал задержание главы МЧС Чечни

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что произошедший на контрольно-пропускном пункте «Герзель» инцидент с задержанием руководителя ГУ МЧС по Чечне Алихана Цакаева требует тщательного рассмотрения. Событие, однако, никак не повлияет на отношения между республиками.
«Инцидент, произошедший на КПП „Герзель“, безусловно, требует самого внимательного и детального анализа и, разумеется, никак не отразится на наших братских и добрососедских отношениях с чеченским народом», —
Меликов также подчеркнул, что братские связи и взаимная поддержка между народами Дагестана и Чечни были подтверждены в ходе специальной военной операции. Глава Дагестана также подчеркнул, что сейчас нельзя давать повод для провокаций из-за рубежа.
Цакаева задержали 17 апреля. К его внедорожнику подошли сотрудники полиции и в грубой форме «положили» его на землю, писала газета «Известия».
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