18 апреля 2024

Глава Дагестана прокомментировал задержание главы МЧС Чечни

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин в Минеральных Водах. Минводы, меликов сергей
Сергей Меликов призвал к тщательному рассмотрению дела о задержании главы МЧС Чечни Фото:

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что произошедший на контрольно-пропускном пункте «Герзель» инцидент с задержанием руководителя ГУ МЧС по Чечне Алихана Цакаева требует тщательного рассмотрения. Событие, однако, никак не повлияет на отношения между республиками.

«Инцидент, произошедший на КПП „Герзель“, безусловно, требует самого внимательного и детального анализа и, разумеется, никак не отразится на наших братских и добрососедских отношениях с чеченским народом», — написал Меликов в своем telegram-канале.

Меликов также подчеркнул, что братские связи и взаимная поддержка между народами Дагестана и Чечни были подтверждены в ходе специальной военной операции. Глава Дагестана также подчеркнул, что сейчас нельзя давать повод для провокаций из-за рубежа.

Цакаева задержали 17 апреля. К его внедорожнику подошли сотрудники полиции и в грубой форме «положили» его на землю, писала газета «Известия».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что произошедший на контрольно-пропускном пункте «Герзель» инцидент с задержанием руководителя ГУ МЧС по Чечне Алихана Цакаева требует тщательного рассмотрения. Событие, однако, никак не повлияет на отношения между республиками. «Инцидент, произошедший на КПП „Герзель“, безусловно, требует самого внимательного и детального анализа и, разумеется, никак не отразится на наших братских и добрососедских отношениях с чеченским народом», — написал Меликов в своем telegram-канале. Меликов также подчеркнул, что братские связи и взаимная поддержка между народами Дагестана и Чечни были подтверждены в ходе специальной военной операции. Глава Дагестана также подчеркнул, что сейчас нельзя давать повод для провокаций из-за рубежа. Цакаева задержали 17 апреля. К его внедорожнику подошли сотрудники полиции и в грубой форме «положили» его на землю, писала газета «Известия».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...